Filho caçula de Virginia e Zé Felipe usa fantasias em ensaio newborn

Cowboy, Superman e Urso Pooh! José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe, esbanja fofura ao usar fantasias em ensaio newborn

A influenciadora digital Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 18, ao compartilhar as fotos do ensaio newborn de seu filho caçula, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. O bebê de pouco mais de uma semana de vida apareceu fantasiado em fotos encantadoras.

O bebê usou fantasias de Cowboy, Superman, Urso Pooh, roqueiro e aviador, além de posar com óculos e chapéu na última imagem. O álbum de fotos foi compartilhado por Virginia no Instagram. “Bom dia com newborn do José Leonardo. Ô mãezinha, não sei qual ficou mais fofa”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com a beleza de José Leonardo. “E esse queixo? Pelo amor de Deus”, comentou um fã. “Que bebê mais lindo”, afirmou outro. “Um príncipe”, comentou mais um. “Que coisa fofa”, declarou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

O ensaio fotográfico foi feito na mansão da família em Goiânia, Goiás, nesta semana. Inclusive, Virginia aproveitou para fazer fotos dos três filhos juntos. Na terça-feira, 17, ela mostrou as fotos de José Leonardo com as irmãs, Maria Alice e Maria Flor, que foram feitas no dia do ensaio do recém-nascido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca fala da reação das filhas ao conhecerem o irmão

Algumas horas após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca recebeu as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na maternidade. A duplinha da empresária com o cantor Zé Felipe foi conhecer o irmão caçula na manhã da segunda-feira, 09, e reagiram positivamente.

Ainda deitada, a apresentadora do SBT contou que ficou muito feliz com o encontro do trio. A famosa então comentou que as Marias foram muito fofas ao verem o bebê. Inclusive, elas apareceram no quarto pedindo para segurá-lo e o chamando de irmão para tentarem acordá-lo. Veja mais aqui.