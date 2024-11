Uau! Neymar adquiri mansão milionária em resort de luxo

O jogador Neymar Jr. realizou a compra de uma mansão localizada em resort paradisíaco na Arábia Saudita; saiba o valor do imóvel

Ao que tudo indica, Neymar Jr. tem aumentado significativamente seus investimentos em imóveis de luxo no Oriente Médio. Após adquirir uma cobertura de alto padrão no Bugatti Residences by Binghatti, em Dubai, nos Emirados Árabes, o jogador brasileiro fez um novo investimento de aproximadamente 50 milhões de dólares - equivalente a R$ 300 milhões - em um bangalô no The Red Sea Project, um resort de luxo na Arábia Saudita. As informações são do portal LeoDias.

Segundo o veículo, a compra aconteceu no mesmo local onde o atleta celebrou o primeiro aniversário de sua filha, Mavie, acompanhado de Bruna Biancardi, familiares e amigos. O atleta pretende destinar a cobertura no Bugatti Residences a fins comerciais, enquanto o bangalô no The Red Sea Project será usado para momentos de descanso e lazer com pessoas queridas.

Vale destacar que o The Red Sea Project, localizado na costa ocidental da Arábia Saudita, é um dos maiores e mais impressionantes projetos turísticos do país. O complexo, que conta com bangalôs flutuantes sobre águas cristalinas, é conhecido como as “Maldivas do Mar Vermelho”.

Até o momento, o projeto inclui três empreendimentos de luxo de grande prestígio: Six Senses Southern Dunes, The St. Regis Red Sea Resort e Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, que foi inaugurado em maio de 2024 na ilha de Ummahat, onde Neymar fez a compra do imóvel e celebrou o aniversário da pequena Mavie.

Confira imagens do imóvel:

Neymar pode voltar para o Santos em 2025

Ao que tudo indica, Neymar pode voltar a jogar pelo Santos, seu time do coração, no próximo ano. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências.

A rescisão do contrato com o Al-Hilal ainda está sendo trabalhada, mas a ideia é que o anúncio do retorno do craque seja feito após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Santos já pretendia ter o atleta de volta em 2025, mas a princípio Neymar chegaria em julho. Porém, um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão do contrato animou o presidente Marcelo Teixeira, que agora pretende contar com o jogador já no início do ano.

Além de voltar ao clube que o revelou e seu time do coração, Neymar também vê no Santos uma oportunidade de retomar o seu alto nível de jogo após lesão no joelho e assim conquistar uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026.