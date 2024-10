Neymar Jr e Bruna Biancardi se hospedam em resort luxuoso para festa de Mavie

Mavie cresceu! Neymar Jr e Bruna Biancardi organizam festa de aniversário de um ano da filha em resort luxuoso na Arábia Saudita

Neymar Jr. e Bruna Biancardi já estão em clima de festa! Nesta sexta-feira, 4, o casal se hospedou em um resort luxuoso para celebrar o primeiro aniversário da filha, Mavie, na Arábia Saudita. Em suas redes sociais, a influenciadora digital revelou que eles vão curtir alguns dias no local paradisíaco ao lado de amigos e familiares para comemorar a data especial.

Através dos stories do Instagram, Bruna explicou que ela e o namorado decidiram voltar a um resort que gostaram muito para comemorar o aniversário de Mavie. Após uma rápida visita ao local, a influenciadora revelou que resolveu voltar para passar mais dias e receber amigos e familiares para celebrar a chegada do primeiro ano de vida da filha.

"Chegamos no paraíso, viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea, já viemos outra vez, mas agora vamos passar mais dias, com a família e amigos para comemorar o ano dela", Bruna falou sobre a hospedagem, que conta com bangalôs luxuosos, piscinas, restaurantes, bar e uma área de praia exclusiva para família curtir com privacidade.

Vale lembrar que Neymar Jr voltar treinar com seu time, Al-Hilal. Como não poderá se ausentar nos próximos dias, o casal decidiu celebrar o primeiro aniversário da filha, reunindo a família para uma festa intimista no resort. Segundo o Gshow, a pequena também ganhará uma segunda comemoração de acordo com a agenda do jogador, que faz questão de estar presente no evento que ocorrerá no Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Vale mencionar também que Mavie chegou ao mundo em 6 de outubro de 2023. Após um mês do nascimento da pequena, Bruna e Neymar anunciaram o rompimento e afirmaram que a relação entre eles se restringia ao vínculo com a filha. No entanto, em julho deste ano, o casal reatou o relacionamento e, desde então, estão vivendo juntos na Arábia Saudita.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi comenta aniversário de 1 ano da filha:

Bruna Biancardi não esconde o quanto está ansiosa para o aniversário de 1 ano da filha, Mavie. Em suas redes sociais, a namorada do jogador de futebol revelou que está fazendo contagem regressiva para o dia tão esperado. Através de seus stories no Instagram, Bruna publicou uma foto com alguns balões brancos e comentou sobre a data especial.