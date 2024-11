Neymar pode voltar para o Santos em 2025, diz jornalista

Ao que tudo indica, Neymar pode voltar a jogar pelo Santos no próximo ano. O atleta está trabalhando a rescisão do contrato com o clube atual

Ao que tudo indica, Neymarpode voltar a jogar pelo Santos, seu time do coração, no próximo ano. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências.

A rescisão do contrato com o Al-Hilal ainda está sendo trabalhada, mas a ideia é que o anúncio do retorno do craqu seja feito após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Santos já pretendia ter o atleta de volta em 2025, mas a princípio Neymar chegaria em julho. Porém, um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão do contrato animou o presidente Marcelo Teixeira, que agora pretende contar com o jogador já no início do ano.

Além de voltar ao clube que o revelou e seu time do coração, Neymar também vê no Santos uma oportunidade de retomar o seu alto nível de jogo após lesão no joelho e assim conquistar uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Mais filhos?

O jogador de futebol Neymar Jr pode se tornar pai pela quarta vez! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, ele estaria pensando em ter mais um filho com a influencer Bruna Biancardi.

Segundo a colunista, os amigos do casal já cogitam que eles podem aumentar a família em breve e dizem que o jogador de futebol se tornou um pai de família. Inclusive, os amigos dizem que vem mais um bebê por aí muito em breve, deixando até no ar um clima de que Bruna poderia estar grávida, mas sem confirmações.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, de Mavie, de um ano, com Bruna Biancardi, e de Helena, de cinco meses, do affair com Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi entregou para os familiares uma caixa sofisticada com fotos de Mavie para guardarem de recordação. A caixa foi enfeitada com o monograma da menina e o tema da festa, que foi Ateliê de Arte. Dentro da maleta, os familiares receberam um quadro de acrílico com fotos do crescimento de Mavie do primeiro mês de vida até os 12 meses.

