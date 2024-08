Virginia toma susto e se desespera: 'Pensei que tinha sido hackeada'

Ao não conseguir acessar sua conta na rede social, Virginia toma susto e entra em desespero acreditando que havia sido hackeada; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca, uma das maiores do país, tomou um susto na manhã desta quarta-feira, 14, ao não conseguir acessar sua conta no Instagram. Com mais de 48 milhões de seguidores na rede social, a famosa entrou em desespero ao achar que tinho sido hackeada.

O episódio assustador aconteceu ao tentar abrir o aplicativo em seu celular inúmeras vezes e não dar certo. A apresentadora do SBT até reiniciou, desinstalou e tudo mais para ver se havia algum erro. Foi então que resolveu acessar sua conta por um celular antigo do marido, o cantor Zé Felipe, e de seu assessor, Hebert Gomes, que mora com ela na mansão.

"Meu dia hoje acordou um caos, acordei seis da manhã, não tava conseguindo dormir mais...", começou descrevendo que tomou um susto logo quando deixou a cama e foi brincar com as filhas, Maria Alice e Maria Flor.

"Meu Instagram travou, o aplicativo não abre, ja reiniciei, já fiz tudo, ele não abre... pensei que meu Instagram tido sido hackeado, fiquei até nove meia, conseguir logar meu Instagram no celular antigo do Zé e do Hebert", mostrou que o problema continua em seu celular pessoal.

