Virginia faz festa luxuosa de Dia dos Pais em sua mansão; veja o detalhes

Em sua mansão, Virginia faz festão de Dia dos Pais para Zé Felipe e impressiona com decoração com flores, vestidos das filhas e mais; confira

A influenciadora Virginia Fonseca fez um festão de Dia dos Pais para Zé Felipe e sua família. Em sua nova mansão em Goiânia, a apresentadora do SBT surpreendeu o esposo neste domingo, 11, ao recepcioná-lo com uma decoração deslumbrante de flores amarelas.

Os arrranjos foram colocados desde a porta da casa até a parte onde foi montado o banquete para a família do cantor Leonardo saborear. Além de ter preparado uma decoração especial para a data, a famosa ainda mandou fazer vestidos com bordados com significado para as filhas, Maria Alice e Maria Flor.

As garotas então apareceram com os looks com os rostos dos avôs e do pai bordados, além dos nomes deles. O pai de Virginia Fonseca, Mário Serrão, já falecido, também recebeu a homenagem e estava presente na roupa.

Para o Dia dos Pais, Virginia Fonseca comprou um presente caríssimo e de bom gosto para Zé Felipe. A famosa então investiu em um relógio de alto valor para o pai de seu filhos. É bom lembrar que falta pouco para a chegada do primeiro menino deles, José Leonardo.

Veja como foi a festa de Dia dos Pais de Virginia:

