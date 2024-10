Prima de Virginia Fonseca se surpreende com detalhes da mansão: 'Bom gosto'

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca recebeu a visita da prima, Emanuelly Fonseca, que exibiu os detalhes luxuosos da mansão

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca recebeu a visita da prima, Emanuelly Fonseca, em sua mansão. Admirada com o luxo, a jovem usou as redes sociais para compartilhar detalhes do imóvel em que a empresária vive ao lado do marido,Zé Felipe, e das filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1 mês.

No vídeo compartilhado no feed do Instagram, Emanuelly passeia pela casa da prima, admirando a decoração da sala de jantar, dos quartos e dos banheiros. Para mostrar seu encanto com a mansão, a influencer usou um áudio da novela Avenida Brasil (2012), em que a vilã Carminha (Adriana Esteves) solta uma frase que se tornou meme: "Tudo tão arrumadinho. Até que a 'cachorra' tem bom gosto", brincou.

"Bom Vi, acho que agora posso viver na sua casa também, né?!", escreveu Emanuely na legenda. Devido às dimensões do imóvel adquirido pela prima, Emanuelly chamou a mansão de "resort", já que o local conta com sete suítes, salão de beleza, academia, piscina, spa, salas, brinquedoteca, escritório e até os funcionários têm suas acomodações.

Virginia Fonseca se derrete com presente especial de Zé Felipe: 'Te amo'

Virginia Fonseca voltou ao trabalho no SBT pouco mais de um mês após o nascimento de José Leonardo. Nesta quinta-feira, 24, ela compartilhou que foi surpreendida pelo marido ao chegar na emissora, recebendo flores e um bilhete com uma declaração.

No registro compartilhado no feed do Instagram, Virginia mostrou as flores que ganhou de Zé Felipe, acompanhadas de um bilhete. "Meu amor, te desejo sucesso na volta do seu programa, que ocorra bem. Te amo demais e estou aqui te esperando com nossos filhos! Beijos, te amo", dizia a cartinha.

"Prontinha para voltar a gravar o Sabadou com Virginia e recebi flores do meu gato, Zé Felipe!!! Te amo, amor, obrigada por todo apoio sempre. Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO", escreveu ela na legenda da publicação. E Zé Felipe comentou: "Arrebenta meu amor te amo".

