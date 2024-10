Virginia celebra o fim da licença-maternidade com drinks no SBT: ‘Estreei’

De volta ao trabalho no SBT, Virginia Fonseca encerra sua licença-maternidade e faz sua estreia em um quadro com drinks no programa ‘Sabadou’

Na última quinta-feira, 24, Virginia Fonseca voltou ao trabalho com tudo! Após um período afastada dos estúdios devido ao nascimento do terceiro filho, a apresentadora celebrou o fim da licença-maternidade brindando com drinks no quadro ‘Se Beber, Não Fale’, do seu programa ‘Sabadou’. Mas parece que ela não curtiu a ‘bebedeira’.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia revelou que estava postando menos em suas redes sociais porque estava no estúdio gravando um programa inédito: "Tô sumidinha porque eu tava gravando. Gente, um programa maravilhoso! Nossa, casou todos os três, Naiara, Solange, Marcos, que programa maravilhoso!", afirmou.

Antes da chegada do filho caçula, a apresentadora havia feito um intensivão no estúdio, preparando uma sequência de episódios, todos sem bebidas por conta da gestação. Agora, em seu retorno, Virginia precisou estrear no quadro da bebedeira e compartilhou que a plateia aproveitou a ocasião, pegando pesado nos drinks durante seu retorno.

Inclusive, a apresentadora precisou fazer uma pausa nas gravações: "E eu vim aqui agora escovar os dentes, porque eu estreei no Se Beber, Não Fale, com o pior drinque que já fizeram na história. E a plateia me paga. Bicho, que drinque filho da…”, a influenciadora reclamou em tom de brincadeira, mas mostrou que estava se divertindo.

Virginia encerra licença-maternidade com drinks no SBT - Reprodução/Instagram

"Quem teve a ideia do drinque? O pior drinque que já existiu na história! O diretor avisando no meu ouvido para eu não beber tudo, e a plateia falando: 'Vira, vira!”, Virginia brincou. Vale lembrar que durante seu retorno ao trabalho, a influenciadora recebeu um presente especial do marido e pai dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

“Prontinha pra voltar gravar Sabadou com Virginia e recebi flores do meu gato, Zé Felipe. Te amo amor, obrigada por todo apoio sempre. Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO”, Virginia comemorou o fim da licença-maternidade e agradeceu o apoio do marido, Zé Felipe, que está em casa em Goiânia com os filhos, enquanto ela filma em São Paulo.

