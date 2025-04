BBB 25: Vitória Strada critica fala de brother: 'Encasquetou comigo'

Indicada ao 16º paredão do BBB 25, Vitória Strada analisou o discurso de um brother que alegou possuir 'embate direto' com ela

Os brothers restantes do BBB 25 ganharam uma festa Pool Party na noite de sábado, 12, para celebrar o Top 7 do reality show da TV Globo. Ao longo do evento, Vitória Strada analisou a formação do 16º paredão, do qual ela foi indicada direto por João Pedro.

Em conversa com Diego Hypolito, a sister recordou o discurso realizado pelo líder e criticou a justificativa do adversário sobre possuir um 'embate direto' com ela. "Ontem, quando o João Pedro falou 'porque ela é meu embate direto' me deu vontade de dizer: 'porque você que quis, né?'. Porque eu nunca procurei absolutamente nada com ele desde o início", declarou a atriz.

" Foi, tipo assim, ele encasquetou comigo e eu devolvi . É muito louco como tem coisas que se formam aqui e você vai esquentando, também para no final não se comprometer com outras pessoas, sabe?", completou Vitória Strada. Diego, por sua vez, concordou: "Não tem jeito, nós fomos os escolhidos deles. Não tem muito o que fazer", concluiu o brother.

Vale lembrar que Vitória enfrenta o 16º paredão do BBB 25 junto com Renata e Vinicius. O participante mais votado pelo público deixará a casa mais vigiada do país na noite deste domingo, 13, logo após a exibição do 'Fantástico'.

#FestaBBB ⛱️



IH! João Pedro a mimir 😴 No ombrinho de Vitória Strada, sua indicada para o Paredão 🫢 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/hXgEUx1nn8 — Big Brother Brasil (@bbb) April 13, 2025

Eva revela conversa com Maike fora do BBB 25

Fora do BBB 25 há quase duas semanas, Eva reencontrou o ex-colega de confinamento Maike no Rio de Janeiro no sábado, 12. O paulistano deixou o reality show da TV Globo na última quinta-feira, 10, com 49,12% dos votos do público.

Eva usou as redes sociais para contar ao público que teve uma conversa bastante séria com Maike a respeito do comportamento do ex-brother dentro da casa mais vigiada do país. Para quem não acompanhou, antes de sua eliminação, ele foi advertido algumas vezes pela produção após morder o braço de Renata e puxar o cabelo da sister; confira mais detalhes!

