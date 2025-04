Claudia Ohana destaca importância da fé: 'Me acompanha em todos os momentos'

Claudia Ohana vive Madalena no espetáculo 'Paixão de Cristo'; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala da peça e revela sobre maturidade

Claudia Ohana (62) está em contagem regressiva para encarar um novo desafio na carreira. A artista dará vida à personagem Madalena no espetáculo Paixão de Cristo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz detalha sobre a peça e abre a intimidade ao falar de maturidade.

Paixão de Cristo será realizado nos dias 18 e 19 de abril, na cidade de Floriano, interior do Piauí. Na tradição cristã, Maria Madalena é retrada como uma das testemunhas da crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Católica e apegada à fé, Claudia Ohana declara como é retratar este tema nos palcos.

"Minha religião católica, que sempre me acompanha em todos os momentos da vida. Espero sinceramente, poder emocionar e encantar, junto aos outros atores e artistas, para tocar os corações da plateia", afirma. Claudia reforça importância da fé.

"Sempre foi muito importante e me acompanha em todos os momentos da vida. Será uma honra muito grande entrar em cena para retratar uma das passagens mais importantes da história da humanidade", declara a atriz.

'A MATURIDADE TEM QUE SER RESPEITADA'

Claudia Ohana começou a carreira no cinema no ano de 1979, no filme Amor e Traição. Desde então, vem emplacando diversos personagens de sucesso. Neste ano, a atriz completou 62 anos e fala como lida com a maturidade profissional e pessoal.

"Como sempre digo, envelhecer, amadurecer ou qualquer nomenclatura nada mais é do que ter a sorte de poder viver plenamente as passagens da vida. É se cuidar. É se manter viva é ter sonhos, desejos e se cuidar, para ter uma vida plena e feliz em qualquer idade", confessa.

Se tem uma pessoa que não tem medo de dar sua opinião é Claudia Ohana, ela é tida como uma porta-voz de diversos assuntos e sempre se posiciona sobre temas que impactam a vida da mulheres. A atriz avalia o mercado audiovisual e fala sobre o etarismo.

"Estamos avançando lentamente com relação ao etarismo, mas acredito que, mais do que protagonismo para artistas, precisamos todas de mais protagonismo na vida, principalmente para as mulheres. O envelhecer é belo. A maturidade tem que ser respeitada e apreciada", finaliza a atriz Claudia Ohana.

