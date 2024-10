Virginia Fonseca lamenta após não conseguir embarcar para Goiânia

Virginia Fonseca estava super animada para retornar para a Goiânia para ver a família, porém a influenciadora não conseguiu embarcar e lamentou

Virginia Fonseca está em São Paulo para realizar mais uma etapa do seu tratamento de enxaqueca e também para gravar o programa Sabadou, exibido pelo SBT. A digital influencer estava super ansiosa para retornar à Goiânia e reencontrar o marido Zé Felipe e os filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de um mês.

Em seu Instagram Stories, a famosa chegou a posar sorridente dentro do carro a caminho do aeroporto. "Bora, correndo para o aero. Dormir em casa se Deus quiser", disse ela.

Porém, os planos precisaram ser alterados. Devido às fortes chuvas na capital paulista, a viagem seria arriscada. "Era um voo e um sonho. Não vamos conseguir decolar, está chovendo muito. A gente ficaria voando a viagem toda na chuva. Então, os pilotos preferiram não e não vamos. Vamos deixar para ir amanhã cedo, não vamos arriscar. Queria dormir em casa, mas não dá", lamentou ela, visivelmente triste.

Mas logo em seguida, Virginia resolveu levar a situação de uma forma mais leve. Ela postou o print de seu perfil no Instagram, que dizia "Partiu Goiânia" e brincou: "Mais uma noite chega e com ela a depressão".

Romantismo

Pouco mais de um mês após o nascimento de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, Virginia Fonseca voltou ao trabalho no SBT. Nesta quinta-feira, 24, ela compartilhou que foi surpreendida pelo marido ao chegar na emissora, recebendo flores e um bilhete com uma declaração.

No registro compartilhado no feed do Instagram, Virginia mostrou as flores que ganhou de Zé Felipe, acompanhadas de um bilhete. "Meu amor, te desejo sucesso na volta do seu programa, que ocorra bem. Te amo demais e estou aqui te esperando com nossos filhos! Beijos, te amo", dizia a cartinha.

"Prontinha para voltar a gravar o Sabadou com Virginia e recebi flores do meu gato, Zé Felipe!!! Te amo, amor, obrigada por todo apoio sempre. Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso", escreveu ela na legenda da publicação. E Zé Felipe comentou: "Arrebenta meu amor te amo".

