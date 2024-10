Virginia Fonseca se derrete com presente especial de Zé Felipe: 'Te amo'

A apresentadora Virginia Fonseca voltou ao trabalho no SBT e compartilhou que foi surpreendida pelo marido, o cantor Zé Felipe

Pouco mais de um mês após o nascimento de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, Virginia Fonseca voltou ao trabalho no SBT. Nesta quinta-feira, 24, ela compartilhou que foi surpreendida pelo marido ao chegar na emissora, recebendo flores e um bilhete com uma declaração.

No registro compartilhado no feed do Instagram, Virginia mostrou as flores que ganhou de Zé Felipe, acompanhadas de um bilhete. "Meu amor, te desejo sucesso na volta do seu programa, que ocorra bem. Te amo demais e estou aqui te esperando com nossos filhos! Beijos, te amo", dizia a cartinha.

"Prontinha para voltar a gravar o Sabadou com Virginia e recebi flores do meu gato, Zé Felipe!!! Te amo, amor, obrigada por todo apoio sempre. Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO", escreveu ela na legenda da publicação. E Zé Felipe comentou: "Arrebenta meu amor te amo".

Virginia Fonseca mostra seu retorno ao SBT

Mais cedo, Virginia compartilhou que pegou seu jatinho para ir a São Paulo dar continuidade ao seu tratamento contra a enxaqueca e também as gravações do Sabadou. Ao chegar na emissora, ela mostrou que, assim como nomes importantes do SBT, também tem seu espaço no estacionamento com uma estrela e seu nome. "Uhu! Voltamos! Sabadou com Virginia! Que deus abençoe", disse ela.

Em outro momento, a mãe de Maria Flor e Maria Alice celebrou uma conquista inédita em apoio ao Teleton, a maratona de arrecadação de fundos para ajudar a Associação de Assistência à Criança Deficiente do SBT. A apresentadora revelou que conseguiu um meio para agilizar as doações, após um ano pedindo para a emissora.

“Depois de um ano pedindo, deu certo! Por favor, doe 1 realzinho!!! Não passa esse story sem ajudar, a causa é linda e Deus vai te dar em dobro. Confia!”, disse a influenciadora, que completou: “Vamos chegar lá mostrando que somos fod***!!! Eu sei que vocês são, vamos ajudar, por favor”, encerrou.

