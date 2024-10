Família fitness: Marcio Garcia relembra momento de malhação com os filhos

Márcio Garcia publicou foto na qual reúne os quatro herdeiros e a esposa em frente ao espelho depois de se exercitarem juntos

Marcio Garcia(54) usou seu perfil no Instagram para relembrar um momento no qual se exercitou ao lado da esposa, a nutricionista Andréa Santa Rosa (46), e dos quatro filhos do casal, Pedro (21), Nina (19), Felipe (19) e João (9), que aparecem mais jovens no clique.

"Revendo alguns momentos que vivemos juntos me trazem ainda mais certeza de que o que temos de mais importante em nossas vidas é, e sempre será, a nossa família", escreveu o ex-apresentador do The Voice Kids, que comandou o programa musical até 2022.

A publicação arrancou elogios dos seguidores: "Eta família linda e inspiradora", escreveu um internauta, "sua família é muito bela! Parabéns!", comentou outro.

Márcio Garcia se exercitando com a família - Reprodução/Instagram/oficialmarciogarcia

Muso Fitness

No domingo, 27, Marcio postou uma selfie sozinho malhando e escreveu sobre se exercitar. "Se você pode cuidar da sua saúde praticando alguma atividade física, agradeça a Deus por isso e saia da sua zona de conforto. Pare de adiar suas metas. Tenha disciplina, não deixe para semana que vem o que você pode fazer nesta!".

Marcio Garcia com o filho, Felipe - Reprodução/Instagram

O incentivo do artista funciona dentro de casa: Pedro e Felipe têm muitas fotos se exercitando junto do pai, e mais de uma vez impressionaram a internet ao exibir o shape atlético. "Ele me ensionou tudo o que eu sei, além de todos os valores que levo pra vida", Pedro publicou, em 2020, elogiando o pai junto uma foto no qual os dois treinam ao ar livre. "Fico muito feliz e orgulhoso em ver o homem que você está se tornando", Márcio escreveu em um post treinando com Felipe.

Márcio Garcia se exercitando com o filho Pedro - Reprodução/Instagram/oficialmarciogarcia

