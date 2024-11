Marcio Garcia mostra look combinando com esposa e filhos: 'Família linda'

O apresentador Marcio Garcia usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para compartilhar um momento em família. Veja o clique!

O apresentador Marcio Garcia usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para compartilhar um momento em família. Em dia de TBT, o artista compartilhou um clique em que aparece ao lado de da esposa, Andréa Santa Rosa, e dos filhos deles, Pedro, de 20 anos; Nina, de 18; Felipe, de 13; e João, de 9

Na imagem comparitlhada no feed do Instagram, a família aparece combinando o look. "Como pode existir um amor tão grande? Eu me esforço para fazer um Tbt que não seja com a minha família, mas, quando eu começo a rever as fotos antigas, não sei porque, sou sempre seduzido por esse amor que transborda do meu peito", iniciou ele na legenda.

"Aliás, sei sim! É por que vocês são a inspiração, a razão e o combustível que me fazem seguir a vida enxergando sempre o melhor das pessoas e do mundo. Obrigado meu Deus por me permitir acreditar que amanhã será melhor do que hoje. Obrigado meu Deus por tantas bençãos. Gratidão!", completou ele.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Família linda", disse um internauta. "Maravilhosos demais", elogiou outro. "Família é tudo meu querido amigo! Nosso maior tesouro", opinou um terceiro.

Família fitness: Marcio Garcia relembra momento de malhação com os filhos

Recentemente, Marcio Garcia usou seu perfil no Instagram para relembrar um momento no qual se exercitou ao lado da sua família."Revendo alguns momentos que vivemos juntos me trazem ainda mais certeza de que o que temos de mais importante em nossas vidas é, e sempre será, a nossa família", escreveu o ex-apresentador do The Voice Kids, que comandou o programa musical até 2022.

