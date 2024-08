Mãe de Virginia se atrapalha com portas da mansão e bate o rosto; veja

Morando em mansão com a filha e Zé Felipe, mãe de Virginia se desatenta e bate em porta da casa; veja o que aconteceu com Margareth

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, quase protagonizou um acidente na mansão onde mora com a filha, o genro, o cantor Zé Felipe, e as netas, Maria Alice e Maria Flor. Nesta quinta-feira, 29, a famosa viu o momento pelas câmeras do lar e não aguentou ao ver o momento de distração da mãe.

Ao esquecer que as portas da residência são todas de vidro, Margareth Serrão foi andando e por pouco não bateu o rosto com tudo. Virginia Fonseca compartilhou o momento e se divertiu com a imagem da senhora dando de encontro com o vidro.

"Ela batendo no vidro", escreveu a apresentadora do SBT com várias risadas ao exibir a imagem de Margareth Serrão batendo de leve no local.

Ainda nesta quinta-feira, 29, a sogra de Zé Felipe revelou como são as acomodações dos funcionários na mansão. Virginia Fonseca também compartilhou outra parte da residência e chocou ao revelar a construção ao lado.

Ao se mudar para o novo lar com a família, Margareth Serrão fez algumas adaptações e chocou a filha com as mudanças. Virginia Fonseca ficou incrédula ao ver a mãe alterando vários móveis de lugar.

Mãe de Virginia mostra como são as acomodações dos funcionários na mansão

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mostrou nesta quinta-feira, 29, como é o espaço destinado aos funcionários da mansão onde vivem em Goiânia. Em sua rede social, ela gravou os ambientes dos colaboradores e o que é oferecido para eles.

Uma cozinha completa, com uma grande mesa, armários e geladeira são disponibilizados aos indivíduos que trabalham com a família. No momento em que Margareth passou pelo local, cerca de cinco pessoas estavam por lá almoçando. Veja como é aqui.