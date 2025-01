José de Abreu: Saiba o motivo para ele vender apartamento de R$ 5,7 milhões em Paris

O ator José de Abreu colocou à venda o seu apartamento em Paris por 900 mil euros, o equivalente a 5,7 milhões de reais. Saiba o motivo

O atorJosé de Abreucontou recentemente que colocou à venda o seu apartamento em Paris por 900 mil euros, o equivalente a 5,7 milhões de reais. Com 59 metros quadrados, a propriedade fica no bairro de Marais, numa área nobre da capital francesa. Após a repercussão da venda, ele explicou o motivo para realizar a venda do imóvel.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, ele contou que planejava viver os últimos anos da sua vida por lá, mas desistiu da ideia. "Eu não comprei pensando em investimento. Pensava em passar o fim da minha vida lá, mas é difícil manter um apartamento em outro país. Dá muito trabalho, tem que alugar por temporada, ver questões de banco..., disse.

E completou: "E estou trabalhando muito por aqui. Continuo fazendo uma novela po", detalhou. O ator contou ainda que comprou o imóvel de um arquiteto, já mobiliado. Ele terminou de pagar o financiamento em outubro do ano passado. Foram mais de cem parcelas.

Recentemente, José de Abreu emocionou ao relembrar uma foto de seu primeiro filho, Rodrigo, que já faleceu. Em seu Instagram, ele compartilhou uma foto do rapaz quando era pequeno. "Este foi minha primeira criança. Rodrigo. Morreu tragicamente aos 20 anos. Teria 54. Dor que não passa. “Que a saudade é o revés de um parto A saudade é arrumar o quarto. Do filho que já morreu”. Volta e meia pego seus documentos, cartas, escritos e me tranco no banheiro para chorar. Faz 33 anos. Enterrar um filho é a vida invertida", disse ele.

Rodrigo faleceu aos 20 anos de idade ao cair da janela de um prédio. Veja mais!

