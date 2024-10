José de Abreu exibe foto rara do filho que morreu após queda

José de Abreu comove ao relembrar seu filho que morreu aos 20 anos: ‘Enterrar um filho é a vida invertida'

O ator José de Abreu emocionou ao relembrar uma foto de seu primeiro filho, Rodrigo, que já é falecido. Neste sábado, 12, o artista falou sobre o Dia das Crianças e mostrou uma foto de seu filho quando ele ainda era pequeno.

"Este foi minha primeira criança. Rodrigo. Morreu tragicamente aos 20 anos. Teria 54. Dor que não passa. “Que a saudade é o revés de um parto A saudade é arrumar o quarto. Do filho que já morreu”. Volta e meia pego seus documentos, cartas, escritos e me tranco no banheiro para chorar. Faz 33 anos. Enterrar um filho é a vida invertida", disse ele.

Rodrigo faleceu aos 20 anos de idade ao cair da janela de um prédio.

José de Abreu falou sobre a namorada há pouco tempo

O ator José de Abreu, 78 anos, abriu o jogo sobre seu relacionamento com a maquiadora Carolynne Junger, de 24 anos. Em entrevista ao jornal O Globo, o artista contou que a diferença de idade de mais de 50 anos já foi um incômodo.

"No começo, sim, principalmente para ela. Tem muito preconceito. Até hoje tiram sarro da minha cara. Chamam a Carol de "tratadora", de "minha neta". Mas nós, que estamos vivendo o hoje, não sentimos isso. É o pessoal de fora que sente. Vivemos a nossa vida normal, somos um casal comum. Você não fica pensando nisso o tempo inteiro. Nem passa pela cabeça. Carol é muito adulta", enfatizou.

Afastado das novelas desde Mar do Sertão (2022), José de Abreu resolveu dar um tempo nos trabalhos na TV. Durante o papo, ele explicou que tomou essa decisão porque estava interessado em explorar novos caminhos profissionais.

"Eu queria mudar a minha vida, e veio essa coisa de voltar a fazer teatro, de me envolver com a produção da peça... Estou num processo de pegar minha carreira nas mãos. Eu acho que depois de 40 e tantos anos na Globo, fiquei meio preguiçoso", iniciou ele.