Isis Valverde conta que ela e Marcus Buaiz possuem três casas: 'Base é no Rio'

A atriz Isis Valverde resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta terça-feira, 28, para responder algumas curiosidades dos internautas sobre sua vida pessoal. Dentre os questionamentos, uma pessoa quis saber se ela está morando em São Paulo após seu casamento com o empresário Marcus Buaiz.

"A gente tem uma casa aqui, em Los Angeles e uma no Rio. Temos alguns pontos que a gente passa uma temporada. São Paulo, eu estou aqui porque estou rodando o meu próximo filme. E deve acabar agora no final deste mês. Aí retorno ao Rio de Janeiro", respondeu ela.

Contudo, apesar de possuir três endereços diferentes, a casa que é a base de tudo fica no Rio de Janeiro. "A nossa casa base é o Rio. Aqui é o nosso cantinho, onde a gente vem se refugir", detalhou.

Como foi o casamento de Isis e Marcus?

Para quem não acompanhou, o empresário e a atriz oficializaram a união no dia 24 de dezembro de 2024, na véspera do Natal, na mansão dela no Rio de Janeiro. Para a celebração, os dois usaram looks brancos. Ela surgiu com um vestido de cetim com decote em V nas costas e um adereço no cabelo feito de pérolas. Por sua vez, ele usou uma calça branca e camisa bege.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, Buaiz contou por que eles optaram em realizar uma cerimônia íntima. "Prefiro manter minha vida pessoal reservada, mas é sempre um prazer reconhecer o quanto sou grato pela nossa família. Estou muito feliz e realizado. Tenho uma mulher incrível ao meu lado, e a nossa relação é construída com amor, respeito e cumplicidade", afirmou.

O marido de Isis também entregou que eles pretendem fazer uma festa maior. "Nos casamos no civil e agora estamos nos preparando para celebrar esse momento especial", acrescentou o empresário.

