Isis Valverde se casa no civil em cerimônia 'secreta'

Com festa de casamento marcada para maio do ano que vem, Isis Valverde se casa no civil com Marcus Buaiz e na presença dos filhos, segundo site

A atriz Isis Valverde se casou com o empresário Marcus Buaiz no dia 24 de dezembro. A informação foi dada pelo site da Quem nesta quinta-feira, 26. Segundo o portal, fontes próximas revelaram que o casal oficializou a união no civil em uma cerimônia discreta, longe dos holofotes.

Juntos desde o ano passado e noivos desde dezembro de 2023, os pombinhos contaram com a presença dos filhos e familiares. O momento especial teria ocorrido na véspera do Natal às 19h30 na mansão deles.

O único herdeiro da famosa, Rael Valverde Resende, de seis anos, estava no local e os filhos do empresário com Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco, de 12 e 10 anos, também marcaram presença.

Ainda segundo a Quem, o casamento com padrinhos famosos e mais convidados acontecerá no próximo ano em maio, na região de Jarinu, no interior de São Paulo. Isis Valverde ainda revelou em uma entrevista que seu vestido de noiva não terá nada bufante, mas sim algo mais "básico", o que combina mais com seu estilo.

Isis Valverde mostra primeira vez na Disney com o filho e os enteados

A atriz Isis Valverde encantou no sábado, 30, ao postar fotos de sua primeira vez na Disney com o filho, Rael Valverde, do noivo, o empresário Marcus Buaiz, e dos herdeiros dele com Wanessa Camargo,João Marcus e João Francisco.

Curtindo os parques em Orlando, nos EUA, a famosa surgiu com looks confortáveis e acessórios de personagem na cabeça. Sorridente e mostrando que estava curtindo cada momento, a artista falou sobre estar pela primeira vez no local.

"Primeira vez onde os sonhos se tornam realidade! Foi mágico e inesquecível", escreveu sobre os passeios que vivenciaram em família.

