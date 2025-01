Isis Valverde homenageia o enteado, filho de Wanessa Camargo, em aniversário

A atriz Isis Valverde compartilhou uma homenagem especial de aniversário ao enteado José Marcus, filho mais velho de Wanessa Camargo

Dia de festa na família de Isis Valverde! A artista usou as redes sociais no domingo, 5, para prestar uma homenagem ao enteado, José Marcus, filho mais velho de Wanessa Camargo. O menino é fruto da antiga relação da cantora com o empresário Marcus Buaiz, atual marido da atriz.

Por meio de seus stories no Instagram, Isis compartilhou uma foto especial do adolescente, que completou 13 anos de idade, e destacou o grande carinho que sente por ele. "Parabéns, José, que Deus te proteja hoje e sempre, e que você continue sendo este menino lindo, inteligente e carinhoso! Estou sempre aqui para você", declarou a famosa na legenda.

Além de José Marcus, Wanessa e Buaiz também são pais de João Francisco, de 10 anos. Isis Valverde, por sua vez, é mãe do pequeno Rael, de 6 anos, fruto da antiga união com André Resende.

Juntos desde 2023, a atriz e o empresário oficializaram a união no civil em dezembro do ano passado. Discretos, o casal realizou uma cerimônia privada e intimista com a presença de familiares.

Isis Valverde celebra aniversário do enteado, filho de Wanessa Camargo - Reprodução/Instgaram

Wanessa Camargo celebra aniversário de 13 anos do filho

A cantora Wanessa Camargo usou as redes sociais no domingo, 5, para compartilhar uma bela homenagem de aniversário ao filho mais velho, José Marcus, que completou 13 anos de vida. O adolescente é fruto de seu antigo casamento com o empresário Marcus Buaiz.

Em seu Instagram oficial, Wanessa abriu um álbum de fotos com momentos marcantes ao lado do primogênito, incluindo cliques de quando ele ainda era pequeno. Na legenda, a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, abriu o coração e destacou o quanto ama o herdeiro.

"É incrível ver o caráter que está se formando nele – meu bebê, meu menino –, que aos poucos vai se moldando diante dos meus olhos. José não é apenas extremamente inteligente, mas também sábio, sensível e carinhoso. Eu aprendo tanto com ele! Crescer ao lado dele é uma oportunidade única, um presente de Deus", escreveu Wanessa Camargo em um trecho.

Leia também: Isis Valverde ganhou presente de R$ 800 mil no dia do casamento civil