Isis Valverde mostra as primeiras fotos do seu casamento civil

Isis Valverde e Marcus Buaiz surgem com looks brancos nas fotos do dia em que assinaram o casamento civil na véspero de Natal

A atriz Isis Valverde fez a alegria dos seus fãs ao mostrar as primeiras fotos do seu casamento civil com o empresário Marcus Buaiz. Nesta sexta-feira, 27, ela abriu um álbum de fotos no Instagram para revelar os looks dos noivos para o grande dia.

Isis e Marcus oficializaram a união no dia 24 de dezembro de 2024, na véspera do Natal, na mansão dela no Rio de Janeiro. Para a celebração, os dois usaram looks brancos. Ela surgiu com um vestido de cetim com decote em V nas costas e um adereço no cabelo feito de pérolas. Por sua vez, ele usou uma calça branca e camisa bege.

“Nosso Natal! ‘O amor é uma companhia. Já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só’”, disse ela na legenda do post.

A atriz e o empresário planejam uma festa de casamento grandiosa para maio de 2025. A união civil foi uma cerimônia intimista e apenas com a presença de familiares e dos filhos deles, Rael, de 6 anos, fruto da união dela com o modelo André Resende, e de José Marcus e João Francisco, de 12 e 10 anos, herdeiros do casamento dele com Wanessa Camargo.

Isis Valverde mostra primeira vez na Disney com o filho e os enteados

A atriz Isis Valverde encantou no sábado, 30, ao postar fotos de sua primeira vez na Disney com o filho, Rael Valverde, do noivo, o empresário Marcus Buaiz, e dos herdeiros dele com Wanessa Camargo,João Marcus e João Francisco.

Curtindo os parques em Orlando, nos EUA, a famosa surgiu com looks confortáveis e acessórios de personagem na cabeça. Sorridente e mostrando que estava curtindo cada momento, a artista falou sobre estar pela primeira vez no local.

"Primeira vez onde os sonhos se tornam realidade! Foi mágico e inesquecível", escreveu sobre os passeios que vivenciaram em família.

