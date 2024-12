Herdeiro de Cesar Filho se muda para apartamento cinco meses após o casamento

Conheça o apartamento de Luigi Cesar e Julia Vieira. Eles se mudam para o próprio apartamento após morarem com os pais após o casamento

Herdeiro do apresentador Cesar Filho, o jovem Luigi Cesar e sua esposa, Julia Vieira, finalmente se mudaram para o apartamento deles em São Paulo. Eles se casaram há cinco meses e estavam morando nas casas dos pais deles desde a união. Isso porque o lar dos recém-casados ainda estava em reforma.

Com a obra finalizada, os dois se mudaram nesta semana e já estão curtindo cada cantinho do novo lar. Tanto que Julia fez um tour pelo apartamento nos stories do Instagram para apresentar o local para os fãs.

O apartamento foi todo feito com móveis planejados e conta com itens sofisticados, como as pedras que decoram a parede e a mesa de jantar. Além disso, eles fizeram um closet enorme e pensado para as roupas e acessórios do casal.

Julia Vieira falou sobre morar com os pais e os sogros após o casamento

Filho do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely, o jovem Luigi Cesar casou-se recentemente com Júlia Vieira, mas ainda está morando com os pais e os sogros. Isso porque a obra do apartamento deles, que deveria ficar pronta 15 dias após o casamento, agora deve ser concluída até o final do mês de novembro. Em entrevista ao portal Quem, os pombinhos falaram sobre a decisão de continuarem na casa dos pais.

"Para ser bem sincera, decidimos ficar nas casas dos nossos pais porque não imaginávamos que a obra ia atrasar tanto. A gente achava que ia levar 15 dias, mas levou três meses", contou Júlia. E completou: "Mesmo assim, está tudo bem. O princípio da nossa vida sempre foi família e estar com os nossos pais e irmãos nos faz muito felizes. Os meus pais amam o Luigi, assim como os pais dele me amam. Então, os nossos momentos juntos são muito preciosos".

"Por isso, não fazia sentido para a gente ir para um hotel ou ficar em uma casa alugada. Temos lares já tão preenchidos da presença de Deus, com acolhimento e amor, nas casas dos nossos pais. O tempo que passamos na casa dos meus sogros foi muito especial, igual a esse tempo que estamos esperando aqui nos meus pais. Mas ainda assim, não aguentamos mais esperar para viver no nosso apartamento", confessou Júlia.

