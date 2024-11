Júlia Vieira fala da decisão de morar com os pais após casar com Luigi Cesar

Após se casarem em meados de julho, Luigi Cesar e Júlia Vieira ainda estão morando com os pais e os sogros. Ela falou sobre a decisão

Filho do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely, o jovem Luigi Cesar casou-se recentemente com Júlia Vieira, mas ainda está morando com os pais e os sogros. Isso porque a obra do apartamento deles, que deveria ficar pronta 15 dias após o casamento, agora deve ser concluída até o final do mês de novembro. Em entrevista ao portal Quem, os pombinhos falaram sobre a decisão de continuarem na casa dos pais.

"Para ser bem sincera, decidimos ficar nas casas dos nossos pais porque não imaginávamos que a obra ia atrasar tanto. A gente achava que ia levar 15 dias, mas levou três meses", contou Júlia. E completou: "Mesmo assim, está tudo bem. O princípio da nossa vida sempre foi família e estar com os nossos pais e irmãos nos faz muito felizes. Os meus pais amam o Luigi, assim como os pais dele me amam. Então, os nossos momentos juntos são muito preciosos".

"Por isso, não fazia sentido para a gente ir para um hotel ou ficar em uma casa alugada. Temos lares já tão preenchidos da presença de Deus, com acolhimento e amor, nas casas dos nossos pais. O tempo que passamos na casa dos meus sogros foi muito especial, igual a esse tempo que estamos esperando aqui nos meus pais. Mas ainda assim, não aguentamos mais esperar para viver no nosso apartamento", confessou Júlia.

Falta pouco

Segundo Luigi, que está acompanhando a obra do seu novo lar mais de perto, faltam a apenas alguns detalhes para terminar. "O que falta para o nosso apartamento ficar pronto são os detalhes. Já estão finalizando a parte da marcenaria e marmoraria. Depois é só mobiliar com os móveis que já estão comprados. Estamos guardando o que já recebemos onde a gente pode e adiando a entrega das outras coisas para que no dia da mudança já esteja tudo pronto", detalhou ele.

Recentemente, Júlia contou que se mudou para a casa dos pais com o marido após passar dois meses na casa dos sogros. Os jovens se casaram em meados de junho na cerimônia civil feita na casa dos pais de Luigi Cesar em Alphaville, região nobre de São Paulo. A cerimônia do casamento religioso foi transmitida ao vivo no canal da noiva no YouTube.

