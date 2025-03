O que tem na geladeira de Gracyanne Barbosa? Veja a foto

Gracyanne Barbosa abre sua geladeira em reportagem na TV e surpreende ao mostrar o que tem lá dentro. Veja a alimentação dela

A musa fitness Gracyanne Barbosa agitou as redes sociais ao compartilhar o que tem em sua geladeira. Fora do BBB 25, da Globo, há poucos dias, ela concedeu uma entrevista ao programa Fantástico para falar sobre sua vida no reality show e após o confinamento. No meio da conversa, ela foi até a cozinha e revelou o que tem para comer em sua geladeira.

Ao abrir as portas do eletrodoméstico, Gracyanne revelou que possui pouca variedade de alimentos. A geladeira dela tem uma grande quantidade de ovos, alface, alguns legumes e molhos.

Vale lembrar que a musa fitness segue uma dieta restrita para manter a sua massa muscular. Ela consegue 40 ovos por dia em cinco refeições. Geralmente, ela come ovos, frango e batata doce no dia a dia. Quando esteve no BBB 25, a beldade precisou abrir o seu cardápio porque não tinha uma grande quantidade de ovos na Xepa. Assim, ela comeu rabada, arroz, feijão, frango e outros alimentos que tinha por lá, como banana e biscoito.

Gracyanne Barbosa mostra sua geladeira no programa Fantástico - Foto: Reprodução / Globo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🥚 (@graoficial)

Gracyanne fala sobre o novo namoro do ex-marido

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 nesta última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos e está se readequando à vida fora da casa mais vigiada do país. Em entrevista ao jornal Extra divulgada nesta quinta-feira, 20, ela contou que já conversou com o seu ex-marido, o cantor Belo. Mas ele parece não ter contado sobre o namoro com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi.

"Não recebi essa informação de que o Belo está namorando. Eu acho que se ele tivesse namorando realmente ele teria falado comigo", disse a ex-BBB. "Eu acho que ele está vivendo, gente. Só que cada um faz o “off” que quiser", completou.

Em entrevista ao portal GShow após a eliminação, ela contou que já sabia que o ex estava com outra pessoa, mas que não era um namoro assumido. "Acho que falaram que ele estava namorando? Mas ele estava namorando antes de eu entrar. Assim, não é um namoro assumido, mas é um namoro. Ele está com uma pessoa. Isso eu já sabia".

Leia também: Gracyanne Barbosa comenta acusação de roubo de comida no BBB 25