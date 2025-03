Isis Valverde e Marcus Buaiz esbanjam simpatia ao deixar restaurante em São Paulo

Fofos! Na expectativa para o casamento em maio deste ano, Isis Valverde e Marcus Buaiz foram vistos deixando um restaurante em SP; confira

Faltando pouco mais de um mês para a grande cerimônia de casamento, Isis Valverde e Marcus Buaiz foram vistos deixando um restaurante no bairro Jardins, em São Paulo , nesta quarta-feira, 26. Ao notar a presença dos fotógrafos, o casal esbanjou simpatia nos cliques.

Isis e Marcus farão uma grande festa de casamento no dia 3 de maio após oficializarem a união civil no Natal de 2024. A celebração reunirá amigos e familiares e o casal já preparou uma lista de presentes com itens de diversos valores, desde os mais baratos, de R$ 197, até mimos luxuosos de R$ 42 mil.

O presente mais baratinho da lista é um mini processador de alimentos de R$ 197, seguido por um abridor elétrico para vinhos de R$ 218. Enquanto isso, o presente mais caro é um passeio de helicóptero na Sardenha, que custa R$ 42.040.

Outros presentes de luxo incluem um passeio de barco na Sardenha de R$ 32 mil, um passeio panorâmico entre Veneza e Milão por R$ 34 mil e uma passagem aérea para a Itália por R$ 20 mil.

Sinal de celular será bloqueado durante casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

O casamento da atriz Isis Valverde com o empreendedor Marcus Buaiz está cada vez mais próximo! A cerimônia será realizada no dia 3 de maio em Jarinu, São Paulo, e contará com medidas tecnológicas para impedir o vazamento de imagens. Em contato com a Quem, uma fonte próxima ao casal informou que uma torre está sendo colocada perto do local da festa para bloquear os sinais de celular.

Essa "zona de silêncio digital" será anunciada com antecedência, como uma maneira de incentivar os convidados a se desconectarem do mundo virtual e aproveitarem o momento da melhor forma, sem distrações.

Além disso, o aeroporto da cidade será fechado para receber os convidados. Entre as instruções passadas pelo casal, além de um pedido de respeito à privacidade, há também um código de vestimenta. Os convidados devem evitar o uso de preto, vermelho e saltos finos, optando por tons suaves e cores pastéis.

