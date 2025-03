Dani Calabresa faz homenagem para sobrinho adolescente

Em suas redes sociais, Dani Calabresa fez uma linda homenagem de aniversário para o seu sobrinho adolescente. Confira o post!

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 26, a humorista publicou diversas fotos em que aparece ao lado de Luigi, seu sobrinho adolescente, e fez uma linda homenagem ao jovem que está fazendo aniversário.

"Parabéns para o meu sobrinho Luigi. Menino, adolescente já, amoroso, sensível, que desde criancinha ama a Disney e animais. Felicidades para você, Luigi!!!! Te amo! Beijos tia Dani, tio Richard, Pingo e priminho bebê que está chegando", escreveu a titia coruja.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Parabéns Luigi. Deus te abençoe. Parabéns Dani pelo seu sobrinho", escreveu uma internauta. "Quanto tempo eu dormi que o Luigi já está desse tamanho", disse outra. "Momento vi Luigi pequenininho e hoje está grandão assim. Parabéns Luigi", brincou uma terceira.

Está crescendo

A humorista Dani Calabresa encantou os internautas ao exibir a barriga de grávida em uma nova aparição nas redes sociais. À espera do primeiro filho com o marido, o publicitário Richard Neuman, a artista compartilhou um vídeo em que aparece de biquíni e celebrou a evolução da gestação.

No registro publicado, a comediante posou em frente ao espelho usando um modelito tomara que caia preto, combinado com boné e óculos escuros. Ao som de Your Body Is a Wonderland, de John Mayer, ela celebrou: "Meu filho está crescendo! Estou amando tanto tudo que está acontecendo! Obrigada, meu Deus".

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Você merece tanto essas ótimas coisas que estão se tornando realidade na sua vida", ponderou uma. "Você está tão linda", escreveu outra. "Se amando, né? Está linda mesmo. Muito bom! Também estou nessa fase", escreveu uma terceira pessoa.

