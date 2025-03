Gabriella Di Grecco revela qual é o desafio na peça ‘Uma Babá Quase Perfeita’

A atriz Gabriella Di Grecco interpreta a personagem Lydia Hillard na montagem do musical ‘Uma Babá Quase Perfeita’, que está em cartaz em São Paulo

A atriz Gabriella Di Grecco está em cartaz como a personagem Lydia Hillard no musical Uma Babá Quase Perfeita no Teatro Liberdade, em São Paulo. A estrela contou que o novo projeto tem um desafio especial em sua carreira por causa da dualidade de sua personagem.

"Lydia é uma adolescente que já viu sua família passar por muitas mudanças e, mesmo tão jovem, sente para além do peso dessas transformações, a responsabilidade frente aos irmãos mais novos. Ela tem um lado muito maduro, de quem precisa crescer rápido, mas também carrega aquela insegurança típica da idade. A separação dos pais faz com que Lydia entenda que o amor pode ter muitas formas e que o divórcio não necessariamente significa que o amor entre a família morreu. Um momento que adoro nesse musical é o dueto que Lydia tem com seu pai, Daniel (Eduardo Sterblitch) na canção Apenas Atuar, um dos momentos mais emotivos do espetáculo, no qual pai e filha selam um compromisso de amor familiar, independente dos acontecimentos. Então a construção desse papel demanda um equilíbrio entre momentos emocionantes e hilários. Construir essa dualidade foi um dos desafios mais interessantes desse papel", disse ela.

Então, a artista deu mais detalhes sobre o enredo do espetáculo. "Tem muita comédia no espetáculo, claro, mas o que realmente me toca é o quanto ele fala sobre o amor entre pais e filhos. Lydia sente falta do pai, sente raiva dele em alguns momentos, mas no fundo só quer que ele esteja presente. É um sentimento muito real, que muitas pessoas na plateia já viveram de alguma forma. Toda noite eu vejo gente se identificando, se emocionando. É um espetáculo que diverte, mas que também tem uma camada muito forte de afeto e reencontro. Esse é um espetáculo que, além disso, exalta o amor e afeto entre todos os tipos de famílias", afirmou.

Por fim, Gabriella Di Grecco contou que adorou a oportunidade de voltar a fazer comédia na carreira. "Sentia muita saudade de estar no palco fazendo comédia. Uma Babá Quase Perfeita caiu como uma luva na realização dessa vontade. A maioria das vezes, sou escalada para papéis mais dramáticos. Tá sendo uma delícia fazer outro tipo de coisa ao lado de um elenco e equipe espetaculares. Mal estreamos e já estou amando fazer essa temporada em São Paulo. Não descarto a possibilidade de voltar para o audiovisual também. Gosto de transitar por vários meios e por isso estou também engatilhando mais projetos. No momento, o que posso dizer é que o nosso espetáculo está sendo muito bem recebido pelo público e crítica. Estamos fazendo casa cheia nas sessões. Não poederia estar mais feliz!", contou.