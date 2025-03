Qual o valor da bolsa em que a filha de Cardi B desenhou? Saiba detalhes

Em vídeo, a rapper Cardi B mostra aos seus seguidores o desenho que sua filha Kulture, de 6 anos, fez em sua bolsa de luxo

A rapper americana Cardi B, de 32 anos, compartilhou em suas redes sociais com seus seguidores o desenho que sua filha primogênita, de 6 anos, fez em sua bolsa de luxo. Kulture, que é fruto do relacionamento da cantora com o rapper Offset, desenhou um coração na bolsa de sua mãe.

A bolsa de luxo da marca Hermès Birkin, confeccionada em couro de crocodilo amarelo, está avaliada em cerca de US$ 60 mil, o que equivale a aproximadamente R$ 300 mil na conversão.

"Eu literalmente gastei 60 mil dólares nessa bolsa. Olha o que minha filha fez com a minha bolsa", comentou a rapper americana, que mostra o desenho de coração feito com caneta na bolsa.

No vídeo, a artista tentou conter a frustração e a irritação ao ver o que sua filha havia feito. Ela suspira e, em seguida, finaliza a gravação.

Confira o desenho que Kulture fez na bolsa de luxo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por famaglamour (@famaglamour2020)

Cardi B anuncia nascimento de sua terceira filha

A cantora Cardi B surpreendeu os fãs na última quinta-feira, 12, ao revelar em suas redes sociais que sua terceira filha já chegou ao mundo! A bebê, fruto de seu casamento com o rapper Offset, nasceu no dia 7 de setembro.

Em seu Instagram oficial, Cardi B abriu um álbum de fotos especiais com a herdeira caçula ainda na maternidade. Nas imagens, é possível perceber Kulture, de 6 anos, e Wave, de 3, encantados com a irmãzinha.

"A coisinha mais linda. Sete de setembro de 2024", escreveu a estrela na legenda da postagem. Até o momento, a cantora ainda não mostrou o rostinho da filha, assim como também não revelou o nome.

Leia também: Cardi B elege look gigantesco para encerrar o tapete vermelho do Met Gala 2024