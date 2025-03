Fora do BBB 25, Gracyanne Barbosa mostra retorno à rotina: 'Com meus ovinhos'

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 nesta última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos e está retomando sua rotina

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 nesta última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos e está retomando sua rotina fora da casa mais vigiada do país. Na manhã desta sexta-feira, 21, ela compartilhou que estava a caminho da academia, acompanhada de sua tradicional marmita de ovos cozidos.

"De volta a vida real com meus ovinhos", disse ela na legenda da publicação. A ex-BBB também celebrou a vitória de Renata na Prova do Líder. "Estou muito feliz, porque ela garantiu a casa própria. Não repetiu líder, e quase todo mundo garantiu a casa própria. E eu garanti o meu ovinho aqui (risos). Bom dia, vamos treinar". A influenciadora ainda completou: "Só não estava com saudade do trânsito".

Gracyanne Barbosa desabafa ao descobrir morte na família

Durante sua participação no programa da TV Globo, uma das cachorrinhas de estimação de Gracyanne acabou falecendo. Na época, sua irmã, Giovanna Jacobina, e seu ex-marido, o cantor Belo, lamentaram a partida do animal por meio das redes sociais.

Belletinha, como era chamada pela família, estava com a ex-sister há 13 anos e vinha apresentando problemas de saúde nos últimos tempos. Dentro do BBB 25, inclusive, a famosa chegou a falar inúmeras vezes sobre a saudade que sentia de suas cadelinhas.

Em entrevista ao 'Extra', Gracyanne Barbosa abriu o coração ao comentar sobre a morte do pet. "Sem dúvida nenhuma essa notícia é a que mais me impactou. Eu fiquei muito triste. Eu acho que quando eu realmente for em casa é quando eu vou sentir e sofrer mais. Vai ser muito difícil, uma dor muito grande", lamentou ela.

