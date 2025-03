Depois de se surpreender com o preço do ovo, a musa fitness Gracyanne Barbosa relata dificuldade para retomar o treino após ganhar peso no confinamento

A musa fitness Gracyanne Barbosa, de 41 anos, está retomando a rotina de exercícios físicos completa após ser eliminada do BBB 25, reality show da TV Globo. Ela, que ficou chocada com o preço do ovo, nesta segunda-feira, 24, agora admite dificuldade para fazer transport logo ao acordar. "A volta tá mais difícil do que eu esperava" , revelou em vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram.

Gracy, inclusive, havia notado o seu ganho de peso no confinamento em fevereiro. "As poucas roupas que eu tenho não estão fechando. Acho que até como mais na minha vida real, só que não como óleo, manteiga, sal. O preparo aqui é muito diferente. E as carnes, também, o tipo de carne. Essa semana que estou comendo frango, peixe, ovo. Mas na Xepa não, as carnes são mais gordurosas", justificou ela, que acrescentou: "E malhando infinitamente menos".

Neste domingo, 23, Gracyanne reencontrou o ex-marido, o cantor Belo, no Domingão com Huck, da TV Globo, após sair do BBB. Na ocasião, o ex-casal falou sobre o respeito que permaneceu mesmo com a separação e o novo amor que cultivam um pelo outro.

Gracyanne Barbosa fala sobre acusação de roubo de comida no BBB 25

Na última terça-feira, 19, Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 com 51,38% dos votos . Em entrevista ao Fantástico, exibida na noite deste domingo, 23, ela falou sobre sua trajetória no reality e as polêmicas que marcaram sua participação.

Na ocasião, ela disse que não se lembra de ter roubado alimentos, mas admitiu ter tido gatilhos da época que passou dificuldade. "O BBB me mostrou que eu não sou tão forte quanto eu imaginava, eu mexi em lugares que, na minha cabeça, eram feridas que estavam cicatrizadas e eu não precisaria abrir para ninguém", iniciou. Confira!

