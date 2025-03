Atriz de História de Amor morreu após complicações de doença

No ar na reprise de História de Amor, uma atriz veterana teve papéis marcantes na televisão e morreu há cerca de quatro anos aos 87 anos

A atriz Eva Wilma deu vida a Zuleika em História de Amor, novela exibida originalmente entre 1995 e 1996 e reprisada atualmente na faixa Edição Especial, nas tardes da Globo. A reapresentação da trama é a chance de o público rever o trabalho da veterana, que morreu há cerca de quatro anos aos 87 anos.

Na trama, Zuleika é mãe da vilã Paula (Carolina Ferraz). Depois de casar a filha, a perua se sente renovada e decide partir em busca de novas emoções. Ao lado do marido, Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro), ela já viveu tempos de riqueza, mas agora, falida, se recusa a abrir mão de sua pose de madame.

Além do papel na história de Manoel Carlos, a estrela da TV esteve em folhetins como A Indomada (1997), Elas por Elas (1982) e na primeira versão de Mulheres de Areia (1973), na qual deu vida às gêmeas Ruth e Raquel. Além de O Rei do Gado (1996), A Indomada (1997), Desejo Proibido (2007), Araguaia (2010), Fina Estampa (2011), Verdades Secretas (2011) e O Tempo Não Para (2018), sua última novela.

A artista morreu no dia 15 maio de 2021, aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória causada por um câncer no ovário. Ela estava internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratar problemas cardíacos e renais, desde o dia 15 de abril daquele ano.

Além de Eva Wilma, o elenco da trama contava com atores como Regina Duarte, José Mayer, Lilia Cabral, Carla Marins, Angelo Paes Leme, Nuno Leal Maia, Carolina Ferraz, entre outros. A novela também ficou marcada pela música de abertura, que era Lembra de Mim, de Ivan Lins e Vitor Martins.

