Após a eliminação de Aline Patriarca com 51,73% dos votos, Dona Delma expressou a saudade que sentirá da ex-sister no BBB 25

A eliminação de Aline Patricarca na última segunda-feira, 25, deixou os brothers do Quarto Anos 50 abalados. Em conversa com os aliados, Delma lamentou o resultado do último Paredão e confessou falta que a policial fará na casa.

"A casa não é a mesma coisa sem o fogo de Aline", declarou a pernambucana. Na sequência, a ginasta Daniele Hypolito concordou e imitou o "bom dia" animado da ex-sister.

Após a declaração de Delma, ela quis saber de Vinícius: "O que será que vem pela frente?". "Chumbo grosso. Nada diferente do que eu estou tomando, desde o começo. Só aceitar agora e seguir a caminhada", reagiu o brother.

Após alguns minutos em silêncio, Delma falou: "A gente quando está por cima, para jogar, é bom demais". E Vinícius confessou: "Minha cabeça não para desde ontem. Meus pensamentos estão me sufocando".

Brothers analisam eliminação de Aline

A eliminação de Aline do BBB 25 repercutiu bastante entre os brothers que seguem no jogo. A ex-policial militar deixou o reality show da TV Globo com 51,73% dos votos após enfrentar o décimo paredão da edição contra Diego Hypolito e Maike.

Assim que Aline deixou a casa mais vigiada do país, alguns participantes se reuniram na área externa e analisaram o jogo da ex-sister. De acordo com Maike, a antiga colega de confinamento foi eliminada devido a sua postura dentro da competição.

"É um jogo de posicionamento, não é de ofensa. É um jogo de você observar algo, ver o erro e pontuar o erro. Não é: ‘você é cobra', 'você é pomba'... Claro, tem gente que gosta do posicionamento da Aline. Tem um monte de gente", comentou o brother.

Em seguida, Eva mencionou um trecho do discurso de Tadeu Schmidt como explicação para o ponto de vista de Maike: "Tanto que o Tadeu falou: 'Tem gente que vai aplaudir, vai achar que você está arrasando, está certa. Como tem gente que você não vai agradar tanto'", recordou a bailarina.

Vilma, que também estava presente na conversa, também se manifestou: "Que foi a maioria lá fora", declarou a sister ao cair na risada.

