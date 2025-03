BBB 25: Vitória Strada conversa com os brothers e o Botão de Desistência é acionado

A atriz Vitória Strada comenta com os brothers do BBB 25 sobre sua atuação em 'Espelho da Vida', quando o Botão de Desistência fica verde

Nesta quarta-feira, 26, os brothers se reuniram na sala do BBB 25 para uma conversa. A atriz Vitória Strada compartilhou com os brothers sua experiência com os personagens que interpretou na novela Espelho da Vida, da Globo, quando o Botão de Desistência ficou verde .

A artista contou sobre como foi interpretar trigêmeas na trama, sendo elas: à Cris, Julia e Beatriz. “Era muito confuso, porque eu tinha que fazer ela no presente, a do presente no passado, só a do passado, a do passado no presente . Então, eu tinha que compor mais de uma personagem”, revelou.

"Eu tinha que fazer a Cris, que era a do presente e tinha que fazer a Julia, que era a do passado. Depois, ao longo da novela, eu tinha que fazer a Cris dentro do corpo da Julia, no passado. Cada vez que ela ia e voltava, ela ia diferente e voltava diferente. (...) E tinha ainda a Beatriz, que era o passado da Julia", apontou a atriz.

Botão de Desistência fica verde durante conversa entre os brothers - Foto: Reprodução/Globo

Mãe de Vitória Strada fala sobre a trajetória da atriz no reality

Nesta quarta-feira, 26, Marisete Strada, mãe da atriz Vitória Strada, deixou os seguidores emocionados ao se declarar pela filha nas redes sociais. Ela, que mantém um perfil privado na web, confessou a saudade da sister e opinou sobre sua trajetória no BBB 25.

"Saudades do meu amor, da minha amiga, da minha parceira, da minha filha que só tem me orgulhado nesse BBB", declarou Marisete na legenda da publicação.

Em entrevista recente ao Portal LeoDias, o ator Daniel Rocha, namorado de Vitória, também falou sobre o jogo da companheira. "A Vitória é muito fiel. Ela dá muitas oportunidades e é bem corajosa ao perdoar e tentar de novo".

Leia também: BBB 25: Vitória Strada enfrenta crise de choro e revela motivo de chateação