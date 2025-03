Virginia Fonseca anuncia obras em sua mansão: 'Porta blindada'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca contou que está reformando o seu closet e que pretende colocar uma porta blindada no cômodo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 14, a digital influencer contou que decidiu fazer uma reforma em sua mansão de 7 mil m², localizada em um condomínio fechado em Goiânia.

A famosa optou por aumentar o seu closet. Além disso, Virginia contou que pretende fazer um espaço apenas para guardar bolsas e ainda colocar uma porta blindada.

“A gente aumentou o nosso closet! Vai vir os móveis planejados, que é a parte que mais demora! Aqui vai ser tudo móvel e vai ter um sofá, vai ficar bem bonito…Vai ter uma porta blindada”, disse ela.

A propriedade conta com academia, cinema, biblioteca e uma brinquedoteca para os filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses, frutos do seu relacionamento com Zé Felipe.

Troca de look

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao revelar que trocou de look durante a festa de casamento dos seus sócios, Samara Pink e Thiago Stabile. Na madrugada desta sexta-feira, 14, ela foi até o quarto do hotel onde acontecia a celebração para mudar o figurino ao se sentir incomodada com um detalhe.

Virginia foi madrinha no casamento e usou um vestido pink deslumbrante. No início da festa, ela manteve o look impecável, mas desistiu dele ao ficar incomodada depois do jantar. A estrela contou que sentiu o look mais apertado e decidiu trocá-lo por um modelito mais soltinho e confortável.

"O meu estômago estufou e este vestido tem tipo um corset com uma faixa preta que vai em cima do estômago. E o dela começou a machucar ela, que estava com esparadrapo. Eu falei: Quer saber, vou colocar um que eu comprei ali, e você coloca o meu. Fechou e nós fizemos isso. Agora estou tranquila, ela está tranquila, e nós vamos curtir”, disse ela, que emprestou seu vestido pink para uma amiga.

Leia também: Virginia Fonseca impressiona com fotos da festa de casamento de Samara Pink