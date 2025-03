Biah e Sorocaba exibem as decorações luxuosas dos quartos dos 4 filhos

Os quatro filhos de Biah Rodrigues e Sorocaba ganharam quartos com decoração dos sonhos e que respeitam a individualidade de cada criança

A influenciadora digital Biah Rodrigues e o marido, o cantor sertanejo Sorocaba, prepararam quartos luxuosos para os quatro filhos, Theo, Fernanda, Zion e Angelina. As crianças acabam de ganhar quartos repaginados e com decoração dos sonhos.

Os novos ambientes foram feitos especialmente para cada criança em uma extensão da casa da família para abrigar todos os herdeiros do casal. "Biah e Sorocaba optaram pelo design sensorial, uma abordagem inovadora que vai muito além da estética. Este conceito utiliza elementos como iluminação, texturas, cores e materiais que estimulam os sentidos, criando uma conexão emocional profunda com os espaços. O resultado? Quartos sofisticados, aconchegantes e inspiradores, meticulosamente planejados para proporcionar conforto e desenvolvimento aos pequenos. Biah e Sorocaba nos lembram que o design pode ser uma poderosa ferramenta para criar ambientes que nutrem e inspiram, moldando não apenas o presente, mas também o futuro das crianças. Com a reforma, a família agora desfruta de um lar mais amplo e acolhedor", informou a equipe do casal.

O quarto de Theo, que é o primogênito, conta com decoração inspirada na natureza. Ele tem uma árvore em um dos cantos do ambiente e também papel de parede com desenho de floresta. Por sua vez, Fernanda ganhou um quarto de princesa, com direito a até um castelo para brincadeiras e cama romântica.

Enquanto isso, o bebê Zion vai dormir em um quarto com inspiração no leão, que está presente nos detalhes da decoração, e com papel de parede inspirado na floresta. Por fim, a bebê Angelina recebeu um quarto romântico, com decoração em tons claros e inspirado nas flores.

Veja as fotos dos quartos das crianças na galeria abaixo: