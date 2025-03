Gracyanne Barbosa comenta acusação de roubo de comida no BBB 25

Fora do BBB 25, Gracyanne Barbosa comentou a acusação de roubo de comida e admitiu ter assumido a culpa sem certeza de que realmente fez isso

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 na última última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos. Em entrevista ao Fantástico, exibida na noite deste domingo, 23, ela falou sobre sua trajetória no reality e as polêmicas que marcaram sua participação. Ao relembrar a acusação de roubo de comida na casa, a artista confessou ter assumido a culpa sem ter certeza de que realmente cometeu o ato.

Ela contou que não se lembra de ter roubado alimentos, mas admitiu ter tido gatilhos da época que passou dificuldade. "O BBB me mostrou que eu não sou tão forte quanto eu imaginava, eu mexi em lugares que, na minha cabeça, eram feridas que estavam cicatrizadas e eu não precisaria abrir para ninguém", iniciou ela.

"Eu fui despejada, eu passei alguns dias na rua, em uma praça em Copacabana. Eu esperava as pessoas jogarem a comida no lixo e pegava a comida. Isso me envergonha ainda, eu não superei", complementou ela, que afirmou não se lembrar de ter roubado alimentos dentro da casa mais vigiada do Brasil.

O assunto veio à tona após o retorno de Renata da Vitrine do Seu Fifi. Durante a dinâmica realizada em um shopping do Rio de Janeiro, a bailarina soube pelo público do reality show que Gracyanne pegava alimentos de outros brothers sem avisá-los.

"Eu assumi a culpa sem lembrar, eu trouxe isso para mim como verdade. Eu só pensei: 'Se eu fiz isso lá atrás, eu fiz isso aqui também'. A psicóloga falou que era por muita pressão, mas que não existe vídeo sobre isso, e, quando eu saí, eu vi que realmente não existe imagem", explicou sobre a acusação.

Leia também: Fora do BBB 25, Gracyanne Barbosa mostra retorno à rotina: 'Com meus ovinhos'

Veja o trecho da entrevista: