Ex-BBB Isabelle mostra detalhes de apartamento com Matteus: 'Nosso lugar'

Ex-participantes do BBB 24, Isabelle e Matteus estão oficialmente morando juntos em São Paulo; veja fotos do apartamento do casal

Ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira dividiu com o público alguns detalhes do apartamento onde está morando com o namorado, o também ex-BBB Matteus Amaral. O casal, que iniciou o romance nos últimos dias de confinamento do reality show da TV Globo, decidiu dar um passo na relação e já se encontram no novo lar.

Por meio de suas redes sociais, Isabelle fez uma ‘mini tour’ pela residência, que fica localizada em São Paulo. Até então, a cunhã-poranga morava em Manaus, enquanto Matteus vivia em Alegrete, no Rio Grande do Sul.

Em seus stories no Instagram, ex-sister não escondeu o quanto está feliz com o cantinho do casal. "Vou mostrar para vocês rapidinho. Aqui já tem algumas decorações", declarou ela, exibindo um quadro de cocar na sala. "Um pouco do nosso novo lugar", escreveu na legenda.

"Olha que lindo, para mim foi um sinal do universo, quando o Matteus falou…", continuou Isabelle Nogueira. Em seguida, a famosa mostrou rapidamente os outros cômodos do apartamento e explicou que os dois ainda vão organizar a decoração do local do jeitinho que eles desejam.

"Tudo lindo, gente. Ainda vamos deixar nossa identidade, a nossa cara, com as nossas coisas", disse a cunhã-poranga. A residência aconchegante do casal conta com 3 quartos, cozinha, sala de estar, um banheiro e lavanderia - ainda não revelada por Isabelle.

Confira imagens do apartamento de Isabelle e Matteus:

Isabelle celebra nova conquista

Ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira segue colhendo frutos de sua passagem pelo reality show da TV Globo. Ela, que conquistou o terceiro lugar na competição, revelou que conseguiu realizar mais um sonho pessoal.

Em entrevista ao 'Gshow', Isabelle compartilhou sua nova conquista: comprar um imóvel para a mãe, Jaqueline Nogueira. Durante o confinamento do BBB, a cunhã-poranga comentou diversas vezes que seu maior desejo era ajudar a matriarca da família; confira mais detalhes!