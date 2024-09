Matteus Amaral faz balanço dos quatro meses de namoro com Isabelle Nogueira: ‘Uma loucura’

Em entrevista à TV CARAS, o gaúcho Matteus Amaral, vice-campeão do BBB 24, fala dos quatro meses de namoro com a cunhã-poranga Isabelle Nogueira

Matteus Amaral (28), vice campeão do BBB 24, está curtindo um ano cheio de realizações profissionais e pessoais. Trabalhando bastante em campanhas publicitárias e grandes eventos desde a final do reality show da TV Globo, o gaúcho também vive um romance com a também ex-BBB Isabelle Nogueira (31), com quem já expressou o desejo de casar e ter filhos. Em entrevista à TV CARAS, ele faz um balanço dos quatro meses de namoro com a cunhã-poranga do Boi Garantido. “Uma loucura”, brinca.

Os pombinhos iniciaram o romance dentro do Big Brother Brasil e seguem juntos após o fim do reality. Matteus e Isabelle oficializaram a união em maio deste ano. Questionado sobre como foram os quatro meses juntos, o gaúcho, mais conhecido como Alegrete, não esconde: “Uma loucura! Parece que em quatro meses, a gente viveu cinco anos. É muito coisa porque a nossa rotina é muito corrida: é reunião, trabalho, viagem. E ela mora numa ponta do País, e eu, em outra. Mesmo agora, com a gente centralizando aqui em São Paulo, é uma loucura. A gente está organizando para morar aqui, só que a gente está ajeitando uma moradia, porque aqui é onde acontecem as coisas”.

“Confesso que é um pouco delicado porque eu tenho uma rotina, uma vivência totalmente diferente da cidade grande. A minha cidade tem 70 mil habitantes, e é na ponta do País, longe de tudo. E a Isabelle também. Ela mora na outra ponta do País. Então, fica complicado para a gente manter isso. Mas a gente está muito feliz em estar se organizando para centralizar aqui, ter o nosso cantinho, morar juntos em São Paulo, se Deus quiser”, continua.

O ex-BBB já confessou anteriormente o desejo de se casar e ter filhos com a dançarina, influenciadora digital e embaixadora do Festival Folclórico de Parintins, e reforça: “A gente conversa, são planos nossos de vida. Quero muito construir um patrimônio, dar uma condição boa para a minha família, para a minha mãe, para a minha avó, deixa-las bem estruturadas, e construir minha família. Acho que quase todo mundo tem esse objetivo, e eu e Isabel temos esses planos. Só que agora a gente está nesse embalo de construir a nossa vida, esse patrimônio, juntar dinheiro, porque não adianta colocar uma vida no mundo e não dar uma base boa”.

“E eu quero, se Deus quiser, criar os meus filhos da maneira como fui criado: em uma fazenda, com o pé no chão, no barro, jogando bola descalço, andando à cavalo, ela quer as araras dela (risos). A gente está estruturando isso, mas tudo no tempo de Deus. A gente está se organizando, tendo uma base boa; e até pra gente se conhecer cada vez mais, sabe? São quatro meses. Teve intensidade? Teve intensidade, mas a gente está numa construção de relacionamento”, emenda Alegrete.

Matteus deixa claro que “não adianta dar o passo maior que as pernas” ao explicar porque ainda não tem data definida para o casório. “Acho que isso é o interessante, para depois não se arrepender. E eu não tenho arrependimento nenhum. Vou ser bem sincero. Quando entro num relacionamento, entro para não terminar mais. Não tem esse negócio de ficadinha. Se entro num relacionamento, quero ficar com aquela pessoa sem pensar em terminar. Então, estou com o objetivo de construir uma vida com ela, construir uma família, mas tudo no tempo certo”, explica.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: