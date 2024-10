Isabelle e Matteus dão o próximo passo e preparam mudança para morar juntos

Após revelarem o desejo de morar juntos, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, do BBB24, compartilham detalhes dos preparativos para a mudança

Parece que Isabelle Nogueira e Matteus Amaral estão prontos para dar um importante passo em seu relacionamento e colocar um ponto final na distância! Após um breve período convivendo na casa do Big Brother Brasil 24, os ex-participantes do reality show da Globo revelaram que estão organizando a mudança para morar juntos em São Paulo.

Em seu perfil nas redes sociais, Isabelle mostrou que já está empacotando tudo em seu antigo apartamento em Manaus, com a ajuda do namorado, Matteus. Embora não tenha revelado se já está com as malas prontas para a partida, a dançarina compartilhou que esse é um dos passos importantes para mudança para a capital paulista.

Nos stories do Instagram, Cunhã mostrou o estado do apartamento, que está abarrotado de caixas: “A gente está hoje no dia de uma grande organização, uma grande loucura, olha isso! Que loucura que a gente está. Estamos organizando nossas coisas até mesmo para a gente ir para São Paulo. Gente, olha isso, sério! Parece uma loucura”, disse.

“E aí meu amor, que tal? Tá ralado?”, Isabelle questiona o namorado, que parece cansado de carregar as caixas. "Faz parte, né? Ter uma mulher diferenciada dessas”, Matteus responde sobre a mudança e exalta a amada. Vale lembrar que em recente entrevista à TV CARAS, o gaúcho compartilhou detalhes sobre os planos do casal após quatro meses de relacionamento.

“Parece que em quatro meses, a gente viveu cinco anos. É muita coisa porque a nossa rotina é muito corrida: é reunião, trabalho, viagem. E ela mora numa ponta do País, e eu, em outra. Mesmo agora, com a gente centralizando aqui em São Paulo, é uma loucura. A gente está organizando para morar aqui, só que a gente está ajeitando uma moradia”, disse.

“Confesso que é um pouco delicado porque eu tenho uma rotina, uma vivência totalmente diferente da cidade grande. A minha cidade tem 70 mil habitantes, e é na ponta do País, longe de tudo. E a Isabelle também. Ela mora na outra ponta do País. Então, fica complicado para a gente manter isso. Mas a gente está muito feliz”, ele declarou sobre o passo importante no namoro.

Matteus confessa sobre desejo de ter filhos:

Matteus Amaral e Isabelle Nogueira estão juntos há quatro meses. O romance dos dois teve início no confinamento do BBB 24. Em entrevista à TV CARAS, o gaúcho revela ter sentido receio quando pensou em investir na cunhã-poranga do Boi Garantido, além de comentar sobre o seu desejo de aumentar a família e ter filhos futuramente.