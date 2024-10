Ex-BBB Isabelle celebra nova conquista: 'Tirei minha mãe do aluguel'

Ex-participante do BBB 24, Isabelle revelou que realizou um de seus maiores sonhos ao comprar um apartamento para a mãe

Ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira segue colhendo frutos de sua passagem pelo reality show da TV Globo. Ela, que conquistou o terceiro lugar na competição, revelou que conseguiu realizar mais um sonho pessoal.

Em entrevista ao 'Gshow', Isabelle compartilhou sua nova conquista: comprar um imóvel para sua mãe, Jaqueline Nogueira. Durante o confinamento do BBB, a cunhã-poranga comentou diversas vezes que seu maior desejo era ajudar a matriarca da família.

"Quando entrei no Big Brother, lembro que tinha dois propósitos financeiros: comprar a casa da minha mãe e dar a cirurgia da bexiga para ela, que estava precisando. Já foi tudo resolvido. A cirurgia já foi resolvida. Ela já está em tratamento. Já está ótima a saúde dela, está bem", iniciou a ex-sister.

"E o apartamento eu consegui comprar, tá tudo dando certo. Sentimento de venci na vida. Estou muito feliz que eu tirei minha mãe do aluguel. Era o meu sonho, porque a gente sofreu muito a vida inteira com aluguel. E desde criança", completou Isabelle Nogueira.

A famosa, que atualmente está morando em São Paulo com o namorado, o também ex-BBB Matteus Amaral, não esconde a emoção em poder proporcionar uma vida melhor à dona Jaqueline.

"Agora a minha mãe tem um lugar próprio dela, um apartamento muito bom, muito amplo, com tudo dentro. Comprei um apartamento semi-mobiliado para ela, numa área muito boa em Manaus. Estou muito feliz pela minha mãe, por nós, por termos conquistado isso", disse ela.

