Elaine Mickely contrata equipe para montar árvore de Natal de sua mansão

Esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, contrata equipe para decorar sua mansão para o Natal e impressiona ao exibir resultado

A mansão de Cesar Filho e Elaine Mickely já está pronta para o Natal. Nesta terça-feira, 05, a esposa do jornalista do SBT compartilhou momentos de quando recebeu uma equipe em sua casa para fazer a decoração e surpreendeu ao exibir o resultado deslumbrante.

Na entrada de seu lar, onde há a escada principal, os enfeites foram colocados e uma grande árvore foi montada. Os famosos então optaram por algo bem tradicional e as cores escolhidas para as bolas, laços e outros itens foram o vermelho e o dourado.

"Cesar Filho namorando a decoração", mostrou Elaine Mickely o esposo acompanhando a arumação. Em seguida, ela exibiu o cachorrinho deles aproveitando a novidade. "Não poderia perder esse flagrante dela, já curtindo a árvore de Natal", escreveu ao postar os registros.

É bom lembrar que a famosa agora está envolvida nos preparativos do casamento da primogênita, Luma Cesar, que subirá ao altar no próximo ano com o dono de um aplicativo cristão, o estrangeiro Ed Beccle.

Nos últimos meses, o caçula de Elaine Mickely e Cesar Filho, Luigi Cesar, casou-se com Júlia Vieira em uma cerimônia luxuosa. Por enquanto, o jovem casal está aguardando a reforma do apartamento deles ser finalizada.

Elaine Mickely diz que filho não dormiu com esposa até casamento religioso

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, contou que o herdeiro, Luigi Cesar, só foi morar com a mulher, Júlia Vieira, após o casamento religioso, mesmo tendo feito a união no civil semanas antes na mansão dos pais em Alphaville.

Em seus stories do Instagram, a ex-atriz global explicou o motivo ao abrir uma caixinha de perguntas para tirar as dúvidas dos seguidores. Questionada sobre eles terem ido morar juntos após a cerimônia no civil, Elaine Mickely então esclareceu que o jovem casal aguardou a união no religioso. Saiba mais aqui.

