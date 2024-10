Cid Moreira: veja a casa onde o jornalista passou seus últimos meses

Cid Moreira, que faleceu nesta quinta, 3, aos 97 anos, morava em uma casa de 700 metros quadrados localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro

O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, que faleceu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos de idade, morava em uma casa de 700 metros quadrados localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro. Ao lado da esposa, a jornalista Fátima Sampaio, ele se mudou para o local há pouco mais de um ano.

De acordo com informações do jornal O Globo, o local conta com piscina, sauna e cinco suítes. Quatro delas eram ocupadas pelo casal: um quarto deles, duas adaptadas para serem closets e outro era usado como escritório por Fátima.

Na época da mudança, em setembro de 2023, ele falou sobre a nova casa em entrevista à coluna Play. "Estou adorando a casa nova. Gostava da nossa antiga cobertura, mas nos fundos tinha um condomínio com casas e muitos cachorros. O barulho me impedia de gravar. Me mudei e fiz um estúdio com isolamento acústico para poder trabalhar", disse.

No Instagram, ele compartilhou alguns vídeos mostrando como era sua casa. Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cid Moreira (@ocidmoreira)

Cid Moreira contou sobre profecia que se cumpriu em sua vida: "Um dia"

Durante quase três décadas, o apresentador comandou o Jornal Nacional e se tornou um dos rostos mais conhecidos da TV Globo. E, antes do sucesso, ele já havia recebido um sinal de que o seu futuro era promissor.

Segundo Cid, um colega de profissão da época em que trabalhava na Rádio Difusora Taubaté o surpreendeu com uma profecia. “Um colega, que era o melhor locutor da Rádio Difusora, o Wilton Aguiar, um dia ele olhou fixamente para mim. Ele tinha essa mania e me pegou pela orelha, me olhou e disse: ‘Um dia você vai ser conhecido em todo o país’. Então teve uma antevisão, né? Eu fiquei imaginando”, disse o locutor em 2014. Leia mais!