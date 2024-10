Cid Moreira se tornou um dos rostos mais conhecidos da Globo. E, antes do sucesso, ele já havia recebido um sinal de que o seu futuro era promissor

O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira faleceu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos de idade. Durante quase três décadas, o apresentador comandou o Jornal Nacional e se tornou um dos rostos mais conhecidos da TV Globo. E, antes do sucesso, ele já havia recebido um sinal de que o seu futuro era promissor.

Segundo Cid, um colega de profissão da época em que trabalhava na Rádio Difusora Taubaté o surpreendeu com uma profecia. “Um colega, que era o melhor locutor da Rádio Difusora, o Wilton Aguiar, um dia ele olhou fixamente para mim. Ele tinha essa mania e me pegou pela orelha, me olhou e disse: ‘Um dia você vai ser conhecido em todo o país’. Então teve uma antevisão, né? Eu fiquei imaginando”, disse o locutor em 2014.

E não foi diferente: Cid Moreira se destacou na Era de Ouro do rádio, além de se tornar um galã na televisão. O veterano, que se tornou o primeiro apresentador do JN, foi o principal rosto do telejornal por 27 anos. Após uma mudança no formato, ele passou a ler editoriais no noticiário.

"Jamais eu poderia imaginar que eu ia ser lançado no ‘Jornal Nacional’ e o ‘Jornal Nacional’ ia ser sinônimo de notícia”, confessou Cid Moreira a Pedro Bial, ao relembrar a história em participação no programa Conversa com Bial, que foi ao ar em 2020. Com informações do portal GShow.

Saiba o que Cid Moreira disse em sua última publicação antes da morte

Menos de 24 horas antes do anúncio de sua morte, Cid compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo no qual o humorista Tom Cavalcante declara seu carinho pelo apresentador e pede para que ele grave a abertura de seu show.

Na legenda da publicação, Cid agradeceu o carinho e prometeu fazer a gravação. "Abraço, querido Tom! Gravo a abertura do seu show quando você quiser! Uma honra!", escreveu. Nos comentários, Tom reagiu: "Cidão Brilhante! Extraordinário! Ser humano do Bem! Meu Deus será maravilhoso ter sua voz Brihante me anunciando nos teatros do Brasil e do Mundo".