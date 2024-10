Ana Paula Siebert surpreende com escultura na escada da fazenda do marido

Na fazenda da família de Roberto Justus, Ana Paula Siebert surpreende ao colocar obra de arte diferenciada na escada da casa; veja

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, surpreendeu ao revelar uma obra de arte que colocou em uma das escadas da fazenda da família. Neste domingo, 27, ela compartilhou a novidade de luxo em sua rede social e chamou a atenção.

Dona de um estilo elegante e chique, a loira impressionou ao exibir a escultura diferenciada que escolheu para abrilhantar uma passagem da grande propriedade. Além de ter montado um louceiro, como já mostrou, na casa de campo da família, Ana Paula Siebert postou que está decorando outros espaços vazios.

Foi então que resolveu colocar a obra de arte com pedras na escada e chamou a atenção ao posar deslumbrante ao lado da peça. "Amazonite Crystal a escultura que eu tanto esperei @andrepoli_sculptures um artista", disse ao exibir o item com pedras em verde e dourado.

Além de ter exibido o louceiro que montou na fazenda para seus itens de mesa, Ana Paula Sibert também já mostrou como são os quartos da residência e como montou a decoração de cama dos locais para os hóspedes.

Ana Paula Siebert entrega segredo de boa relação com os filhos de Roberto Justus

A influenciadora digital Ana Paula Siebert separou um tempo de seu domingo, 27, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Em seu Instagram oficial, a esposa do empresário Roberto Justus abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas enviadas por internautas para responder.

Ao longo do bate-papo descontraído com o público, Ana Paula falou a respeito da ótima relação que tem com os enteados. O assunto foi abordado logo após uma seguidora pedir conselhos para quem vai iniciar relacionamento com alguém que já possui filhos.

"Você tem que entender que, geralmente, quando você começa um relacionamento com alguém que tem filhos, estamos falando de criança. No meu caso, eu tive adultos e crianças. Mas assim, muita paciência. Quando a gente chega em uma família, tem que pensar que está entrando na vida de uma família, de uma criança, e ela não pediu para você entrar na vida dela. Então, o mínimo que você pode fazer é deixar a situação mais confortável. E para deixar mais confortável, você vai precisar abrir mão de muita coisa e ter paciência", contou ela.

