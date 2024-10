Ana Paula Siebert entrega segredo de boa relação com os filhos de Roberto Justus

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert deixou um conselho sobre iniciar uma relação com alguém que já possui filhos

A influenciadora digital Ana Paula Siebert separou um tempo de seu domingo, 27, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Em seu Instagram oficial, a esposa do empresário Roberto Justus abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas enviadas por internautas para responder.

Ao longo do bate-papo descontraído com o público, Ana Paula falou a respeito da ótima relação que possui com os enteados, herdeiros de Roberto. O assunto foi abordado logo após uma seguidora pedir conselhos para quem vai iniciar relacionamento com alguém que já possui filhos.

Ana Paula Siebert, então, usou sua história como exemplo e explicou que o segredo é ter bastante paciência e maturidade para construir a relação com os familiares do parceiro. "Você tem que entender que, geralmente, quando você começa um relacionamento com alguém que tem filhos, estamos falando de criança", iniciou ela.

"No meu caso, eu tive adultos e crianças. Mas assim, muita paciência. Quando a gente chega em uma família, tem que pensar que está entrando na vida de uma família, de uma criança, e ela não pediu para você entrar na vida dela. Então, o mínimo que você pode fazer é deixar a situação mais confortável. E para deixar mais confortável, você vai precisar abrir mão de muita coisa e ter paciência", continuou.

Em seguida, Ana Paula Siebert contou que sempre teve muito apoio de Roberto Justus em relação ao assunto. "Muita paciência e maturidade. Entendam sempre que vocês estão entrando na vida de uma família que não pediu. Então, quanto mais confortável essa situação for para eles, melhor para todos", reforçou a influenciadora na legenda do vídeo.

Vale lembrar que o empresário é pai de cinco filhos: Ricardo Justus, Fabiana Justus, Luiza Justus, Rafaella Justus e Vicky Justus. A caçula, de 4 anos, é fruto de seu atual casamento com Ana Paula.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert diz se quer ter mais filhos com Roberto Justus

Recentemente, Ana Paula Siebert falou sobre seus planos de aumentar a família. Em entrevista ao portal GShow, ela revelou se pretende ter mais filhos com Roberto Justus, com quem teve Vicky Justus, de 4 anos.

"Olha, eu sempre falo que eu teria, porque eu adoro ser mãe. Mas quando eu comecei a namorar, o meu combinado com o meu marido foi assim, se a gente tivesse, seria um. E eu sou uma pessoa muito certa, pra mim combinado tá combinado. Então não teremos outro, mas assim, se eu pudesse, eu teria muitos, porque é a coisa que eu mais gosto na minha vida, ser mãe", detalhou ela.

Leia também: Roberto Justus irritou Ana Paula Siebert com opinião sobre cunhada: 'Brava'