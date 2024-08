Ana Paula Siebert mostra quartos de hóspedes da fazenda de Roberto Justus

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, mostra como montou os quartos de hóspedes da fazenda e impressiona com detalhes

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, chamou a atenção ao mostrar como são os quartos de hóspedes da fazenda deles. Muito cuidadosa e elegante, a loira impressionou com os detalhes que ela faz questão de garantir aos cômodos.

A eleita do empresário então exibiu a roupa de cama luxuosa que colocou nas grandes camas dos recintos. Inclusive, ela contou que cada ambiente recebeu uma cor. Ana Paula Siebert então exibiu um dos quartos, de cor verde, e contou que apostou em móveis mais neutros para o destaque ficar no tapete e em outros acessórios do lugar.

"Pronta pra receber meus hóspedes! Quem quer dormir nessa cama branca e macia", disse a mãe de Vicky Justus ao mais uma vez surpreender com seu bom gosto.

Outro ambiente da fazenda que Ana Paula Siebert revelou em sua rede social foi o espaço montado para suas louças. A esposa do empresário chocou ao exibir os armários repletos de itens chiques e de alto padrão. Ela comentou que o louceiro é seu espaço favorito da propriedade.

Há 11 anos ao lado de Roberto Justus, a influenciadora digital mostrou nos últimos dias que ganhou uma surpresa do amado. É bom lembrar que eles se casaram em 2015 e são pais de Vicky Justus, de 4 anos. A pequena nos últimos dias começou na escola de Rafaella Justus.

