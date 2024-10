Ana Paula Siebert divide opiniões com biquíni diferente

Ao apostar em modelo de biquíni diferente, Ana Paula Siebert divide opiniões, mas recebe elogio apaixonado de Roberto Justus; confira

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, compartilhou fotos de um dia na praia de Miami, nos EUA. Nesta sexta-feira, 18, a loira postou os registros no cenário paradisíaco e chamou a atenção com seu look escolhido para o momento.

Usando um biquíni, de tom vinho e com tecido vazado, a famosa dividiu opiniões com a peça com parte de baixo maior e parte de cima em forma de top. O estilo diferente então intrigou alguns internautas acostumados com os modelos menores usados no Brasil.

"Miami Days", escreveu a influenciadora digital na legenda sobre estar curtindo uns dias no local onde tem apartamento. Nos comentários, ela dividiu opiniões com a peça, mas recebeu um elogio apaixonado de Roberto Justus. "Minha gata! Liiiinda demais!", disse o empresário para a mãe de sua filha caçula, a pequena Vicky Justus, de 4 anos.

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Siebert teve uma reação inusitada ao ver o esposo sem aliança durante um passeio em Miami. Também em seus stories, nas últimas semanas, a esposa de Roberto Justus revelou se se considera rica.

Veja o biquíni de Ana Paula Siebert:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert explica 'revelação' de Ticiane Pinheiro sobre sua casa

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, esclareceu a revelação de Ticiane Pinheiro sobre ter um fotógrafo e um video maker em sua casa. Ao abrir uma caixinha de perguntas, a loira respondeu algumas dúvidas dos internautas sobre ela e se divertiu ao receber vários questionamentos sobre a declaração da mãe de Rafaella Justus.

Para quem não acompanhou, nos últimos dias, a esposa de Cesar Tralli expôs o motivo da primogênita não gostar de suas fotos. Na ocasião, aapresentadora contou que a adolescente é bem exigente por contar com profissionais na casa do pai e da madrasta. Ana Paula Siebert então explicou melhor como funciona a dinâmica em sua residência. Saiba mais aqui.