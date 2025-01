Ana Paula Siebert surpreende ao mostrar detalhe de apartamento em Miami: 'Demais'

A influenciadora Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus, usou as redes sociais para compartilhar um detalhe de sua cobertura em Miami

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus, usou as redes sociais neste domingo, 19, para compartilhar um detalhe de sua cobertura em Miami. Em um vídeo no feed do Instagram, ela decidiu exibir a vista da varanda luxuosa de seu apartamento e surpreendeu seus seguidores.

No vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, Ana Paula mostra a sacada do apartamento e a vista ampla para o mar na cidade que fica localizada na Flórida, nos Estados Unidos "Coração salgado e alma leve. Tem como não acordar agradecendo, olhando esse mar turquesa, lindo e sem fim… a paz que eu precisei nessas férias", escreveu ela.

Na parte dos comentários, os internautas opinaram: "Essa vista é um sonho!", disse uma. "Essa apartamento é a coisa mais linda! Um sonho apreciar essa vista", reforçou outro. E teve também quem observou a altura do apartamento. "Misericórdia de um lugar alto desse", comentou uma internauta. "Dá uma vertigem ver essa vista . Fantástica, porém alta demais", pontuou mais uma.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert faz festa do pijama luxuosa para a filha

Ana Paula Siebert promoveu uma festa do pijama para a sua filha, Vicky. Passando uns dias em Miami, nos Estados Unidos, a modelo usou os stories de seu Instagram para compartilhar detalhes do evento. Segundo ela, a festa foi um pedido de sua filha. "A Vicky estava há um tempão pedindo, e queria uma festa do pijama. Fizemos as barraquinhas. Essa aqui é a cabaninha da Serena, tudo decorado. Os docinhos decorados, toalha bordada. A Vicky falou que queria da Hello Kitty", contou Ana Paula. Veja as fotos!

