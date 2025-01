Ana Paula Siebert exibe novo visual da filha em fotos de Ano Novo

Em fotos de seu Ano Novo com Roberto Justus, Ana Paula Siebert exibe seu look poderoso e o novo visual da filha, Vicky Jutus; confira

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, mostrou como foi seu Ano Novo com o empresário em Miami, nos EUA. Nesta quarta-feira, 01, a loira postou os cliques em sua rede social e chamou a atenção não apenas com seu look para o evento, mas também com o novo visual da filha, Vicky Justus, de 4 anos.

Para a ocasião especial, ela apostou em um vestido longo, de mangas, com plumas e bastante brilho. Já sua herdeira apareceu com um modelo branco todo brilhante. A caçula do empresário então encantou mais um vez com seu novo corte de cabelo, inspirado sem suas sobrinhas, Chiara e Sienna, as gêmeas de Fabiana Justus.

"Que sorte a minha", escreveu a influenciadora ao fazer o álbum de seu Réveillon nos EUA após uma viagem de Natal com Rafaella Justus. Nos comentários, os internautas adoraram o novo visual da pequena. "A Vicky de franja ficou mais linda ainda", admiraram. "Vicky e sua beleza surreal", falaram outros.

Veja as fotos do Ano Novo de Ana Paula Siebert:

Ana Paula Siebert faz festa Natal antecipada com a família na fazenda

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, impressionou ao mostrar a comemoração de Natal que fez para sua família e a do marido na fazenda. No domingo, 15, aconteceu a reunião especial e a loira postou os registros da festa que organizou.

Além de ter montado mesa com louça natalina e decoração, a mulher do empresário ainda contratou Papail Noel e outros personagens para as crianças se divertirem. A celebração aconteceu com antecedência já que viajarão nos próximos dias para passarem a data em um local especial. Veja como foi a reunião luxuosa aqui!

