Ana Paula Siebert faz reflexão nas redes sociais: 'Complexo, delicado'

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus, respondeu sobre sua vida como influenciadora

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus, abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta quinta-feira, 16, para responder algumas curiosidades dos internautas e, dentre os questionamentos, um internauta perguntou sobre sua vida como influenciadora.

"Como é ser influenciadora nos dias de hoje? Com um país tão desigual?", quis saber a pessoa. E Ana Paula começou dizendo: "Eu já me questionei muito, o que expor, como expor... num mundo onde alguns têm tanto e outros nada. Complexo, delicado. Mas preciso enxergar tudo isso de forma muito profissional".

E continuou: "A minha rede social é meu trabalho, minha fonte de renda, algo que amo fazer, mas que precisa ter uma conexão com o público que eu quero atingir e que transita dentro das marcas que me contratam. Apesar disso, tento transmitir minha mensagem com humildade e leveza, as redes sociais de hoje são as 'novelas' de antigamente. São vocês todos dia aqui querendo ver o próximo capítulo!".

Em seguida, refletiu: "Divido minha vida, diariamente, alguns momentos não, outros sim. Mas tenho a alegria de sempre saber que posso levar comigo e também trazer alegria a alguns seguidores que não poderiam conhecer lugares, histórias, pessoas e que hoje conhecem através dos meus olhos! Recebo inúmeras mensagens todos os dias me agradecendo por mostrar o mundo, novos cenários, trazer alegria e isso me deixa bastante feliz!", encerrou.

Storie de Ana Paula Siebert (Reprodução/Instagram)

Ana Paula Siebert faz festa do pijama luxuosa para a filha

Ana Paula Siebert promoveu uma festa do pijama para a sua filha, Vicky. Passando uns dias em Miami, nos Estados Unidos, a modelo usou os stories de seu Instagram para compartilhar detalhes do evento. Segundo ela, a festa foi um pedido de sua filha. "A Vicky estava há um tempão pedindo, e queria uma festa do pijama. Fizemos as barraquinhas. Essa aqui é a cabaninha da Serena, tudo decorado. Os docinhos decorados, toalha bordada. A Vicky falou que queria da Hello Kitty", contou Ana Paula. Veja as fotos!

Leia também: Ana Paula Siebert exibe novo visual da filha em fotos de Ano Novo